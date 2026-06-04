¡Peso gana terreno! Precio del dólar hoy 4 de junio de 2026

El peso mexicano registra una jornada positiva este jueves, mostrando una notable apreciación frente al dólar estadunidense. Este avance se da en un contexto de debilitamiento global de la divisa norteamericana, motivado por un entorno de menor tensión geopolítica y el análisis de los últimos datos económicos en Estados Unidos.

¿Cuánto cotiza el peso mexicano?

La moneda local cotiza en 17.2731 unidades por dólar, lo que representa una ganancia del 0.30% para el peso. Los inversionistas han reaccionado favorablemente, dejando de lado la búsqueda de activos de refugio (como el dólar) para migrar hacia divisas de mercados emergentes.

Los 2 factores clave detrás de la caída del dólar

El retroceso del dólar desde su máximo de dos meses responde principalmente a dos eventos de impacto internacional:

El histórico alto al fuego entre Israel y Líbano

El optimismo creció con fuerza tras el acuerdo de alto al fuego alcanzado entre Israel y Líbano. Las negociaciones fueron mediadas por el gobierno estadounidense de Donald Trump, inyectando confianza en los mercados globales.

Este avance es crucial, ya que Teherán había condicionado cualquier acuerdo de paz formal con Washington a la implementación de una tregua en territorio libanés, abriendo una ventana de esperanza para mitigar el conflicto generalizado entre Estados Unidos, Israel e Irán.

Señales mixtas en el mercado laboral de U

Por otro lado, los inversores evalúan el pulso de la economía estadunidense. El número de solicitudes por desempleo en Estados Unidos aumentó más de lo anticipado la semana pasada. Aunque esta cifra debilita momentáneamente al dólar, la tendencia subyacente sigue reflejando un mercado laboral lo suficientemente estable como para disipar temores de una recesión abrupta.

La estabilidad del peso en la barrera de las 17.20 unidades dependerá de la consolidación de la tregua en Medio Oriente y de los próximos discursos de los miembros de la Reserva Federal (Fed). Por ahora, el apetito por el riesgo favorece la posición de la moneda mexicana en el mercado de divisas.

Dólar hoy a peso mexicano del 4 de junio de 2026

El precio del dólar hoy 4 de junio de 2026 en bancos de México* arranca en:

BBVA México - 16.44 pesos a la compra y 17.57 pesos a la venta.

- 16.44 pesos a la compra y 17.57 pesos a la venta. Banamex - 16.74 pesos a la compra y 17.73 pesos a la venta.

- 16.74 pesos a la compra y 17.73 pesos a la venta. Banorte - 16.10 pesos a la compra y 17.60 pesos a la venta.

- 16.10 pesos a la compra y 17.60 pesos a la venta. Banco Afirme - 16.40 pesos a la compra y 17.9 0 pesos a la venta.

- 16.40 pesos a la compra y 17.9 0 pesos a la venta. Scotiabank - 16.70 pesos a la compra y 17.90 pesos a la venta.

*Tipo de cambio a las 09:47 horas

Con información de Reuters