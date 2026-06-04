Banco Multiva: Cierran las brechas en infraestructura

Banco Multiva busca cerrar la brecha de infraestructura que hay en el país a través del financiamiento de proyectos sustentables, dijo Alejandro de la Vega, director ejecutivo de Financiamiento Estructurado Banca Corporativa y de Inversión en la institución.

Definitivamente la brecha en infraestructura es enorme y la oportunidad esta ahí, para un banco como Multiva donde justo nos dedicamos a eso, a financiar infraestructura”, comentó de la Vega durante la Cumbre Chirey Imagen Sostenibilidad 2026.

El directivo mencionó que, actualmente, hay carreteras que se pueden catalogar como financiamiento sostenible.

“Para la carretera, y poca gente lo sabe, puedes usar cemento hidráulico que se produce por fuentes con energía eólica, el cemento, entonces ya está catalogando a la carretera como sostenible”, ejemplificó.

Para lograr este tipo de proyectos, De la Vega subrayó que los bancos deben financiar las brechas.

Energía sustentable

Destacó que, en 2025, la institución financió el proyecto Energía Real que cuenta con techos solares para la generación distribuida de energía.

Energía Real sí fue validado y fue el primer sindicado de su tipo en México”, detalló el directivo.

El proyecto Energía Real se financió junto con Bancomext como banca de desarrollo, agregó el directivo.

De la Vega explicó que el área de energía es relativamente nueva en el banco. “Empezamos el año pasado y ya tenemos cuatro proyectos financiados, pero el pipeline de proyectos es enorme”, aseguró durante su participación.

*mcam