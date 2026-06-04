Sostenibilidad exige pruebas y verificación, advierte Ecocert México

La narrativa de promesas sobre sostenibilidad cambió y ahora requiere de pruebas para confirmar su cumplimiento, dijo Esteban Niaves, head de Desarrollo de Negocios Sostenibles de Ecocert México.

La firma, con presencia en 30 países y más de 30 años en el mercado, acompaña a productores agrícolas y a transformadores para verificar y certificar la sostenibilidad, explicó Niaves durante la Cumbre Chirey Imagen Sostenibilidad 2026.

El mercado ha cambiado, dijo el directivo, empezando por el consumidor final que quiere conocer el origen de los productos que consume y qué impacto tuvieron en el medio ambiente.

Además, el aspecto regulatorio da motivos a las empresas para tener una trazabilidad en su cadena de suministro al entrar a nuevos mercados.

Niaves alertó que existe una lucha de las empresas contra el llamado “green washing”.

*mcam