¡Peso retrocede ante tensiones en Medio Oriente! Precio del dólar hoy 5 de junio de 2026

El peso mexicano interrumpió su racha positiva este viernes, registrando una ligera depreciación frente al dólar estadunidense. Los inversionistas y mercados financieros asimilan una combinación de factores de alto impacto: un reporte laboral en Estados Unidos más fuerte de lo esperado y el recrudecimiento de la cautela geopolítica a nivel global.

¿A cuánto cotiza el dólar hoy en México?

Durante la jornada matutina de este viernes, la moneda mexicana cotizaba en 17.3130 unidades por dólar, lo que representa una pérdida del 0.23% para el peso mexicano.

A pesar de este tropiezo diario, el balance semanal se mantiene en terreno positivo para la divisa mexicana, acumulando un retorno del 0.2% en el transcurso de la semana.

Empleo en EU supera expectativas de analistas

Uno de los principales catalizadores del movimiento en el tipo de cambio fue el informe del Departamento de Trabajo de Estados Unidos correspondiente al mes de mayo. Los datos clave revelan:

Creación de empleo: Se crearon 172 mil nuevos puestos de trabajo , una cifra significativamente superior a la expectativa del mercado, que se situaba en apenas 85 mil. El dato previo de abril se ubicó en 179 mil.

Se crearon , una cifra significativamente superior a la expectativa del mercado, que se situaba en apenas 85 mil. El dato previo de abril se ubicó en 179 mil. Tasa de desempleo: Se mantuvo estable en un 4.3%, cumpliendo exactamente con las proyecciones de los analistas.

Este sólido mercado laboral en Estados Unidos da margen a la Reserva Federal (Fed) para mantener una postura restrictiva en sus tasas de interés, lo que fortalece globalmente al dólar y presiona a las monedas emergentes como el peso.

Cautela geopolítica frena optimismo de mercados

El apetito por el riesgo se vio mermado por las persistentes tensiones en el Medio Oriente, que actúan como un telón de fondo adverso para los activos financieros.

La incertidumbre aumentó luego de que Irán reafirmara su apoyo a Hezbolá y exigiera formalmente el retiro de las fuerzas de Israel del sur de Líbano. Este posicionamiento evidencia las crecientes dificultades diplomáticas para alcanzar un acuerdo provisional que logre contener un conflicto mayor entre Washington y Teherán, obligando a los capitales a refugiarse en activos más seguros.

Dólar hoy a peso mexicano del 5 de junio de 2026

El precio del dólar hoy 5 de junio de 2026 en bancos de México* arranca en:

BBVA México - 16.62 pesos a la compra y 17.75 pesos a la venta.

- 16.62 pesos a la compra y 17.75 pesos a la venta. Banamex - 16.94 pesos a la compra y 17.90 pesos a la venta.

- 16.94 pesos a la compra y 17.90 pesos a la venta. Banorte - 16.20 pesos a la compra y 17.70 pesos a la venta.

- 16.20 pesos a la compra y 17.70 pesos a la venta. Banco Afirme - 16.30 pesos a la compra y 17.90 pesos a la venta.

- 16.30 pesos a la compra y 17.90 pesos a la venta. Scotiabank - 16.80 pesos a la compra y 17.90 pesos a la venta.

*Tipo de cambio a las 09:55 horas

Con información de Reuters