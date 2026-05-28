¡Peso pierde por tercera sesión! Precio del dólar hoy 28 de mayo de 2026

El peso mexicano perfila su tercera jornada consecutiva de pérdidas frente al dólar estadunidense. La moneda local se ve fuertemente presionada por la incertidumbre económica en Estados Unidos y una drástica caída en el apetito por el riesgo de los inversionistas ante el resurgimiento de los conflictos en Medio Oriente.

Actualmente, la moneda mexicana cotiza en 17.3615 pesos por dólar, lo que representa una baja marginal del 0.04%.

Factores económicos que presionan al tipo de cambio

La cautela de los inversionistas ha dominado la sesión cambiaria debido a la publicación de datos económicos clave en Estados Unidos. Los mercados han reaccionado negativamente ante dos factores principales:

Menor crecimiento económico: Las cifras recientes apuntan a una desaceleración en el ritmo de crecimiento de la economía estadounidense.

Presiones inflacionarias: A pesar del menor crecimiento, la inflación persiste, complicando el panorama para las decisiones de política monetaria y alejando el capital de mercados emergentes como México.

Escalada en Medio Oriente: El impacto en los mercados financieros

El tono general del mercado se deterioró rápidamente tras las noticias de una nueva escalada militar en Medio Oriente, lo que ha elevado la demanda por activos considerados refugio y ha golpeado a divisas como el peso.

La tensión alcanzó un nuevo punto crítico luego de que la Guardia Revolucionaria de Irán anunciara ataques a una base aérea estadunidense. Esto se dio en respuesta a una ofensiva previa del ejército de los Estados Unidos contra una operación de drones iraníes cerca del estratégico estrecho de Ormuz.

La volatilidad se intensificó horas después de que el presidente Donald Trump desmintiera la información que sugería la cercanía de un acuerdo diplomático con Teherán. Esta señal eliminó las expectativas de una pronta distensión en la región, inyectando mayor incertidumbre financiera a nivel global.

Dólar hoy a peso mexicano del 28 de mayo de 2026

El precio del dólar hoy 28 de mayo de 2026 en bancos de México* arranca en:

BBVA México - 16.52 pesos a la compra y 17.66 pesos a la venta.

- 16.52 pesos a la compra y 17.66 pesos a la venta. Banamex - 16.80 pesos a la compra y 17.79 pesos a la venta.

- 16.80 pesos a la compra y 17.79 pesos a la venta. Banorte - 16.15 pesos a la compra y 17.70 pesos a la venta.

- 16.15 pesos a la compra y 17.70 pesos a la venta. Banco Afirme - 16.40 pesos a la compra y 17.90 pesos a la venta.

- 16.40 pesos a la compra y 17.90 pesos a la venta. Scotiabank - 16.80 pesos a la compra y 17.90 pesos a la venta.

*Tipo de cambio a las 08:22 horas

Con información de Reuters