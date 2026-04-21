Tim Cook, del objeto del deseo a los servicios

Cuando Steve Jobs falleció en octubre de 2011, el mundo dudaba. ¿Podría un experto en logística y cadenas de suministro mantener viva la llama de la innovación? Tim Cook no sólo mantuvo la llama, sino que construyó una central de nuevos productos y otros mejorados alrededor de ella.

A diferencia de Jobs, que se enfocaba en el “objeto del deseo”, Cook entendió que el futuro de Apple estaba en el ecosistema. Su primer gran golpe fue el Apple Watch (2014). Fue el primer producto de la era post-Jobs y, aunque al principio fue recibido con escepticismo, hoy domina la industria relojera mundial, superando en ventas a toda la industria suiza combinada.

En 2016, Cook lanzó los AirPods. Lo que parecía un accesorio simple, cambió para siempre la industria del audio y generó una categoría de ingresos que, por sí sola, superaría a muchas empresas de la lista Fortune 500. Pero su movimiento más audaz fue la transición a Apple Silicon en 2020. Al abandonar a Intel y fabricar sus propios procesadores, Cook le devolvió a la Mac una relevancia técnica que no se veía en décadas, logrando una eficiencia energética y potencia que sus competidores aún intentan alcanzar.

Su legado se cierra con las Vision Pro, la entrada de Apple a la computación espacial. Cook no sólo heredó una empresa de hardware; entrega un imperio de servicios (iCloud, Music, TV+) y una visión donde el iPhone ya no es sólo un teléfono, sino el centro de control de nuestra vida digital. Y aunque mucho se le criticó no entrar de lleno a la IA en los equipos de la compañía, tampoco es que muchos usen la IA en el día a día para hacer grandes cosas..

Cook demostró que se puede ser un genio de los negocios sin necesidad de ser un “showman” de la ingeniería, priorizando siempre la privacidad y la sostenibilidad como pilares de la marca.

Su salida

Apple dio un paso más para tratar de asegurar el futuro de la compañía. Tim Cook, el hombre que transformó a la empresa de una firma de dispositivos de lujo en un titán de servicios y salud, dejará el cargo de CEO el próximo 1 de septiembre de 2026 para convertirse en Presidente Ejecutivo de la Junta Directiva. El relevo será tomado por John Ternus, un ingeniero de casa que ha sido fundamental en la arquitectura de los productos actuales.

El movimiento no es una sorpresa para quienes siguen de cerca lo que ha ocurrido en los últimos meses al interior del Apple Park. “Ha sido el mayor privilegio de mi vida ser el CEO de Apple y que se me haya confiado la dirección de una empresa tan extraordinaria”, afirmó Cook en un comunicado que marca el fin de una era dorada para los inversionistas, quienes vieron bajo su mando cómo la acción de la manzana alcanzó niveles estratosféricos.

John Ternus, actual vicepresidente senior de Ingeniería de Hardware, no es un improvisado. Con 25 años en la compañía, ha sido el rostro de las transiciones tecnológicas más complejas, incluyendo el paso a Apple Silicon. Sobre él, Cook fue tajante: “John tiene la mente de un ingeniero, el alma de un innovador y el corazón para liderar con integridad y honor; es la persona adecuada para llevar a Apple hacia el futuro”.

Por su parte, Ternus asume el reto con la humildad de quien conoce el ADN de la empresa desde sus cimientos. “Me siento profundamente agradecido por esta oportunidad... habiendo pasado casi toda mi carrera en Apple, he tenido la suerte de trabajar bajo las órdenes de Steve Jobs y de tener a Tim Cook como mi mentor", señaló el futuro CEO, quien también ocupará un asiento en la junta directiva.

La transición será importante para la compañía. Cook se mantendrá cerca para supervisar la estrategia a largo plazo, asegurando que la mística no se pierda en el cambio de estafeta. “Amo a Apple con todo mi ser y me siento muy agradecido de haber tenido la oportunidad de trabajar con un equipo de personas tan ingeniosas", agregó Cook durante el anuncio, dejando claro que su retiro operativo no es un adiós, sino una evolución hacia la supervisión global de la marca.