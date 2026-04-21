¡Peso se deprecia! Precio del dólar hoy 21 de abril de 2026

El peso mexicano registra una ligera depreciación este martes frente al dólar, en medio de un fortalecimiento global de la divisa estadunidense impulsado por la incertidumbre sobre el futuro de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, así como por la expectativa en torno a la política monetaria de la Reserva Federal estadunidense.

De acuerdo con datos del mercado, la moneda mexicana cotizaba en 17.31 unidades por dólar, lo que representa una pérdida de 0.15% respecto al cierre previo.

Factores internacionales presionan al peso

El avance del dólar se da en un contexto de creciente tensión en Medio Oriente, ante la proximidad del fin del alto al fuego y la falta de claridad en las conversaciones diplomáticas.

Autoridades en Washington expresaron confianza en que las negociaciones de paz con Irán podrían llevarse a cabo en Pakistán. Sin embargo, desde Teherán se ha señalado que, aunque existe disposición para participar, aún persisten obstáculos significativos que mantienen la incertidumbre en los mercados internacionales.

Expectativa por la Reserva Federal

Los inversionistas también mantienen la atención en la participación de Kevin Warsh ante la Comisión Bancaria del Senado de Estados Unidos, como parte de su proceso de nombramiento como próximo presidente de la Reserva Federal (Fed).

El rumbo de la política monetaria estadounidense continúa siendo un factor clave para el comportamiento del tipo de cambio, especialmente en mercados emergentes como México.

Datos económicos en EU respaldan al dólar

En el ámbito económico, se dio a conocer que las ventas minoristas en Estados Unidos crecieron más de lo esperado durante marzo. Este repunte fue impulsado principalmente por el aumento en los precios de la gasolina, derivado del contexto bélico, así como por un mayor gasto de los consumidores tras la entrega de devoluciones de impuestos.

Este desempeño económico refuerza la fortaleza del dólar y añade presión sobre monedas emergentes como el peso mexicano.

Precio del dólar en bancos de México

Si necesitas realizar operaciones de compra o venta, así cotiza el dólar en México hoy 21 de abril de 2026 en las principales ventanillas bancarias este martes:

BBVA México - 16.47 pesos a la compra y 17.61 pesos a la venta.

- 16.47 pesos a la compra y 17.61 pesos a la venta. Banamex - 16.80 pesos a la compra y 17.76 pesos a la venta.

- 16.80 pesos a la compra y 17.76 pesos a la venta. Banorte - 16.15 pesos a la compra y 17.65 pesos a la venta.

- 16.15 pesos a la compra y 17.65 pesos a la venta. Banco Afirme - 16.30 pesos a la compra y 17.80 pesos a la venta.

- 16.30 pesos a la compra y 17.80 pesos a la venta. Scotiabank - 16.80 pesos a la compra y 17.80 pesos a la venta.

*Tipo de cambio a las 10:18 horas

Con información de Reuters

vjcm