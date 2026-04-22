Adaptarse a cualquier demanda, la ruta en BMW: Klaus von Moltke

Dentro de la industria automotriz global, la planta de BMW Group en San Luis Potosí, que cumple 10 años en julio, se erige no sólo como un centro de manufactura de alta eficiencia, sino como un bastión de adaptabilidad frente a la incertidumbre política y tecnológica que hoy en día reina en el mundo.

Klaus von Moltke, nuevo presidente y CEO de la planta, es enfático en asegurar que la estrategia para los próximos años se centra en una flexibilidad radical y en una postura firme ante la próxima revisión del T-MEC, los cambios constantes en las tecnologías y lo que considera el rival a vencer: China.

“La inversión que hicimos hace algunos años, la hicimos independiente de la situación actual, porque sabíamos que México es una gran oportunidad para crecer. Hoy, estamos mejorando la tecnología en la planta de San Luis para ser muy flexibles con los comportamientos de los mercados, acelerar y desacelerar producción, conservar empleos, estar listos si se requieren autos de combustión interna, eléctricos o en corto plazo hasta de hidrógeno. Estamos listos para adaptarnos a cualquier escenario sin afectar al cliente o al trabajador”, señala.

Uno de los ejes centrales para el crecimiento de la firma bávara en México es la resolución de las asimetrías en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Von Moltke señaló que la industria está alineada en el país para corregir distorsiones, especialmente en lo referente a la sección 232, que actualmente impone aranceles a México en desventaja frente a otras regiones.

"El hecho de imponer 25% (de arancel), pero a otros países, incluyendo Europa, le pones 15%, pone en desventaja automática a quien debería ser tu mejor socio comercial. Tú no puedes poner a tu mejor aliado en una situación peor a otros países", sentenció el directivo.

Para el CEO, el entendimiento con Estados Unidos debe evolucionar hacia un bloque regional sólido: “Si tú quieres diferenciarte, empiezas a pensar entonces en bloques... y tienes a tu mejor aliado que es México”.

No se puede obligar al consumidor a adoptar una tecnología si la infraestructura y los costos energéticos no son los adecuados.”

Klaus von Moltke

Nuevo presidente y CEO de la planta de San Luis Potosí de BMW Group

El monstruo chino

La expansión de las marcas chinas, impulsada por subsidios estatales y un dominio de la cadena de suministro de baterías, representa un desafío sin precedentes. No obstante, von Moltke analiza el fenómeno desde la saturación del mercado asiático y la respuesta estratégica de BMW a través de la innovación.

“El mercado interno (chino) está totalmente saturado. Más bien se están dañando una empresa con la otra... la única manera de que esto tenga éxito es expandirse a escala mundial”, explicó.

Ante esta presión, BMW apuesta por su Nueva Clase (Neue Klasse), un concepto que redefine el vehículo como un objeto digital. “Tenemos una respuesta con la nueva clase que creemos el producto y una estrategia muy clara para competir contra eso”, añadió con confianza.

Frente a una visión que muchos consideran “ideologizada” de la electrificación total, BMW defiende la “neutralidad tecnológica”. El directivo advirtió que no se puede obligar al consumidor a adoptar una tecnología si la infraestructura y los costos energéticos no son los adecuados.

“No podemos hacer una transformación total, pero tú no puedes obligar a la gente... lo estás obligando prácticamente a pagar una energía cara y en muchos países con una creación que no es de energía verde", cuestionó.

Bajo esta lógica, la planta potosina se prepara para un futuro híbrido donde los combustibles sintéticos y el hidrógeno jueguen un papel crucial. “Piensen abierto y den una oportunidad a otras tecnologías también, porque en la parte de combustión... el dieselgate fue historia y pasó... la de combustión tiene un valor, porque también podemos utilizarlo con eFuels o combustible verdes", destacó von Moltke.

El líder de BMW en San Luis Potosí reiteró que la competitividad real reside en la independencia de materiales y tecnologías. "Si dependemos de otras regiones para fabricar, no somos competitivos. Y ahí es donde yo veo que México ofrece muchas oportunidades... el acceso a proveeduría que podemos localizar es una ventaja", dijo, reafirmando que la planta mexicana es la pieza clave para navegar las tormentas geopolíticas del sector.

La Neue Klasse

–Inversión de 800 millones de euros para ampliar operaciones en más de 80,000 m².