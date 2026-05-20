¡Peso gana previo a minutas de la Fed! Precio del dólar hoy 20 de mayo de 2026

El peso mexicano registra un avance significativo la mañana de este miércoles, impulsado por la expectativa de los mercados globales ante la próxima publicación de las minutas de política monetaria de la Reserva Federal (Fed, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.

La moneda mexicana muestra fortaleza en una jornada que también se mantiene atenta a las tensiones geopolíticas internacionales.

¿En cuánto cotiza el dólar hoy?

Actualmente, el tipo de cambio se ubica en 17.38 pesos por dólar, lo que representa una ganancia del 0.12% para la moneda local frente a la divisa estadunidense.

Esta apreciación refleja la cautela de los inversionistas, quienes prefieren posicionarse estratégicamente antes de conocer los detalles de las recientes decisiones del banco central estadounidense.Factores que impulsan al peso mexicano

El comportamiento del mercado cambiario de este miércoles está dictado por dos factores fundamentales:

Las minutas de la Fed: Los analistas analizarán con lupa el documento en busca de señales claras sobre cómo las autoridades evalúan los riesgos inflacionarios y qué margen existe para ajustar la política monetaria en los próximos meses.

El conflicto entre Estados Unidos e Irán: La tensión geopolítica mantiene a los mercados en alerta, ya que cualquier escalada podría impactar directamente en los precios de los energéticos y, por ende, en la inflación global.Expectativas sobre las tasas de interés para 2026 y 2027

Cabe recordar que, durante el pasado mes de abril, la Reserva Federal decidió mantener sin cambios las tasas de interés. Sin embargo, el panorama podría modificarse.

Los mercados han comenzado a valorar la posibilidad de un nuevo incremento en las tasas hacia finales de este año o comienzos de 2027. Esta medida precautoria se tomaría en caso de que las presiones inflacionarias —derivadas en gran parte del conflicto bélico en Medio Oriente— persistan y afecten la economía estadunidense.

Dólar hoy a peso mexicano del 20 de mayo de 2026

El precio del dólar hoy 20 de mayo de 2026 en bancos de México* arranca en:

BBVA México - 16.52 pesos a la compra y 17.65 pesos a la venta.

- 16.52 pesos a la compra y 17.65 pesos a la venta. Banamex - 16.87 pesos a la compra y 17.83 pesos a la venta.

- 16.87 pesos a la compra y 17.83 pesos a la venta. Banorte - 16.20 pesos a la compra y 17.70 pesos a la venta.

- 16.20 pesos a la compra y 17.70 pesos a la venta. Banco Afirme - 16.40 pesos a la compra y 17.90 pesos a la venta.

- 16.40 pesos a la compra y 17.90 pesos a la venta. Scotiabank - 16.65 pesos a la compra y 17.95 pesos a la venta.

*Tipo de cambio a las 07:58 horas

Con información de Reuters

vjcm