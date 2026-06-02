¡Peso se sacude pérdidas! Precio del dólar hoy 2 de junio de 2026

Tras dos jornadas consecutivas de pérdidas, el peso mexicano logró una importante recuperación este martes. El principal motor de este repunte es un renovado apetito por el riesgo en los mercados internacionales, impulsado por posibles acuerdos de paz en Medio Oriente.

A continuación, te explicamos cómo cotiza la moneda y cuáles son los factores clave que determinarán su rumbo durante el día.

¿A cuánto está el dólar hoy?

La moneda mexicana abrió la jornada con cifras positivas al cotizar en 17.2825 unidades por dólar. Esto representa una ganancia del 0.42% frente a la divisa estadunidense.

En contraste, el dólar ha cedido terreno a nivel global frente a una cesta de las principales monedas, acompañado de una caída de más del 1% en los precios del petróleo crudo.

Los 2 factores que fortalecen al peso mexicano

La apreciación de la moneda mexicana responde directamente a movimientos geopolíticos y expectativas económicas en Estados Unidos:

Posible desescalada en Medio Oriente

De acuerdo con medios iraníes, Irán se encuentra revisando una propuesta de acuerdo con Estados Unidos para detener los conflictos armados en la región. Al respecto, la casa de bolsa GBM señaló en su reporte matutino: "Los mercados continúan evaluando las perspectivas de una posible desescalada del conflicto en Medio Oriente".

Debilidad generalizada del dólar

El retroceso de la divisa estadunidense ha permitido que monedas emergentes, como el peso, recuperen el atractivo para los inversionistas.

El futuro a corto plazo del tipo de cambio dependerá en gran medida de los datos económicos provenientes de Estados Unidos. Más adelante en el día, se publicará el informe de vacantes de empleo JOLTS de abril, un indicador crucial que guía las decisiones de la Reserva Federal (Fed).

El impacto esperado:

Si la lectura es débil: Podría presionar aún más al dólar a la baja, extendiendo la buena racha y el repunte del peso mexicano.

Podría presionar aún más al dólar a la baja, extendiendo la buena racha y el repunte del peso mexicano. Si las cifras son sólidas: El mercado laboral fuerte podría moderar las ganancias del peso, estabilizando el tipo de cambio.

Dólar hoy a peso mexicano del 2 de junio de 2026

El precio del dólar hoy 2 de junio de 2026 en bancos de México* arranca en:

BBVA México - 16.42 pesos a la compra y 17.55 pesos a la venta.

- 16.42 pesos a la compra y 17.55 pesos a la venta. Banamex - 16.74 pesos a la compra y 17.73 pesos a la venta.

- 16.74 pesos a la compra y 17.73 pesos a la venta. Banorte - 16.10 pesos a la compra y 17.60 pesos a la venta.

- 16.10 pesos a la compra y 17.60 pesos a la venta. Banco Afirme - 16.40 pesos a la compra y 17.90 pesos a la venta.

- 16.40 pesos a la compra y 17.90 pesos a la venta. Scotiabank - 16.80 pesos a la compra y 17.90 pesos a la venta.

*Tipo de cambio a las 09:10 horas

Con información de Reuters