¡Peso opera estable! Precio del dólar hoy 3 de junio de 2026

El peso mexicano registra una jornada de cautela y escasos movimientos este miércoles. Los mercados financieros se mantuvieron a la expectativa mientras asimilaban los recientes datos del mercado laboral en Estados Unidos y las crecientes tensiones comerciales y geopolíticas a nivel global.

Al inicio de la jornada, la moneda mexicana cotizaba en 17.2877 unidades por dólar, manteniéndose prácticamente sin cambios frente al precio de referencia de 17.2820 registrado el martes.

Impacto de las nóminas privadas en EU

El principal factor que mantuvo el tipo de cambio lateralizado fue el reporte del mercado laboral estadunidense. Según el Informe Nacional de Empleo ADP, la creación de empleo privado mostró una resiliencia mayor a la esperada.

Datos de mayo: El empleo privado sumó 122,000 nuevos puestos de trabajo .

El empleo privado sumó . Expectativas superadas: Los economistas habían pronosticado un incremento menor, calculando unos 117 mil puestos.

Los economistas habían pronosticado un incremento menor, calculando unos 117 mil puestos. Revisión a la baja: Esta cifra llega tras un aumento en abril que fue revisado a la baja, quedando en 105 mil empleos.

Un mercado laboral estadunidense fuerte suele sugerir que la Reserva Federal (Fed) podría mantener las tasas de interés altas por más tiempo, lo que fortalece al dólar frente a monedas emergentes como el peso mexicano.

Tensiones comerciales y el conflicto en Medio Oriente

Además de los indicadores económicos, los inversionistas operan con cautela debido a factores geopolíticos que podrían generar volatilidad en el corto plazo:

Nuevos aranceles de EU

Se evalúa una propuesta de Washington para imponer nuevas tarifas a las importaciones provenientes de 60 economías. Esto, tras determinarse que dichos países no han logrado frenar el comercio de productos fabricados mediante trabajo forzado.

Conflicto en Medio Oriente

Los mercados siguen monitoreando de cerca la situación en la región, ya que cualquier escalada podría impactar los precios del petróleo y el apetito por el riesgo de los inversores globales.

En un entorno marcado por datos económicos mixtos y tensiones internacionales, el peso mexicano demuestra resistencia, a la espera de nuevos indicadores que definan la tendencia del tipo de cambio para el cierre de la semana.

Dólar hoy a peso mexicano del 3 de junio de 2026

El precio del dólar hoy 3 de junio de 2026 en bancos de México* arranca en:

BBVA México - 16.47 pesos a la compra y 17.61 pesos a la venta.

- 16.47 pesos a la compra y 17.61 pesos a la venta. Banamex - 16.74 pesos a la compra y 17.73 pesos a la venta.

- 16.74 pesos a la compra y 17.73 pesos a la venta. Banorte - 16.05 pesos a la compra y 17.65 pesos a la venta.

- 16.05 pesos a la compra y 17.65 pesos a la venta. Banco Afirme - 16.40 pesos a la compra y 17.90 pesos a la venta.

- 16.40 pesos a la compra y 17.90 pesos a la venta. Scotiabank - 16.70 pesos a la compra y 17.90 pesos a la venta.

*Tipo de cambio a las 08:05 horas

Con información de Reuters