Cuidado al apostar por tu equipo en el Mundial

El futbol es el deporte favorito de millones de mexicanos y muchos de éstos aprovechan los partidos de su equipo preferido para apostar, lamentablemente los estafadores usarán este comportamiento para obtener nuevas víctimas durante la próxima Copa Mundial.

“Las estafas relacionadas con el fútbol son efectivas porque se aprovechan de la emoción y la urgencia”, consideró el experto en ciberseguridad de NordVPN, Adrianus Warmenhoven.

Esto se refleja en una investigación hecha por la empresa de ciberseguridad, la cual encontró que uno de cada siete mexicanos se enfrentó a estafas relacionadas con el fútbol en los últimos dos años.

El experto detalló que las estafas relacionadas con apuestas son bastante frecuentes porque 36% de los encuestados en el país llegó a encontrar consejos falsos para apostar, por ejemplo, acceso a información privilegiada o ganancias garantizadas a cambio de dinero.

Otro 27% reportó ofertas falsas de apuestas en partidos de fútbol y promociones que prometían bonos a cambio de pagos anticipados y el 24% mencionó estafas de préstamos vinculadas a apuestas.

En general, más de la mitad de los encuestados en el país ha detectado apuestas fraudulentas siendo otros métodos populares los boletos y mercancía falsa, así como ofertas apócrifas de vuelos para asistir a partidos.

Todo esto suele propagarse a través de redes sociales como Facebook e Instagram y aplicaciones de mensajería como WhatsApp y Messenger.

“Esto demuestra que las estafas relacionadas con el fútbol no se limitan a páginas sospechosas o correos no deseados, sino que cada vez están más presentes en las plataformas más conocidas y usadas por los aficionados para conversar, seguir a sus equipos y consumir contenido relacionado con los partidos”, advirtió Warmenhoven.

Cuando una persona está ilusionada con un partido, busca boletos, consulta los pronósticos de apuestas o intenta encontrar una transmisión a última hora y es más probable que actúe de manera impulsiva. Eso es precisamente lo que explotan los estafadores.”

Adrianus Warmenhoven

Experto en ciberseguridad de NordVPN

El impacto

El estudio también encontró que estas estafas han generado pérdidas económicas reales porque 4.0% de los consultados vio afectados sus bolsillos.

Las pérdidas comúnmente oscilaron entre dos mil y tres mil pesos e, incluso, la mitad de los afectados fue blanco de estos fraudes en dos o tres ocasiones. Esto sugiere que los estafadores vuelven a contactar a las mismas personas tras un primer engaño exitoso.

Para el experto, las estafas relacionadas con el futbol son efectivas porque los fanáticos son sorprendidos en el momento menos oportuno.

Las víctimas suelen ser abordadas durante el día y entre semana, generalmente cuando están trabajando o estudiando y, por lo mismo, no prestan atención a la posible amenaza y son más propensas a reaccionar impulsivamente.

A cuidarse

Warmenhoven consideró que los fanáticos deben extremar precauciones para no caer en estafas durante la Copa Mundial 2026 que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá.

Sólo durante el Mundial de 2022 en Catar, cerca de 17% de las personas se topó con estafas principalmente vinculadas a la venta de boletos y vuelos falsos para asistir a los partidos.