¿Por qué podrías quedarte sin reparto de utilidades en 2026? Estas son las razones

Si estás esperando el reparto de utilidades (PTU) en 2026 para tener un ingreso adicional, es importante revisar si realmente tienes derecho a recibirlo. Aunque este pago está establecido en la LFT, existen diversas razones por las que podrías no tener derecho recibirlas.

¿Por qué podrías no recibir utilidades en 2026?

El reparto de utilidades depende del tipo de trabajo que tengas y de cómo esté la empresa. Antes de pensar que te dejaron fuera, revisa lo que dice la Ley Federal del Trabajo.

Por ejemplo, la LFT establece que ciertos trabajadores no participan en el reparto de utilidades debido a su nivel jerárquico o tipo de relación con la empresa. Entre ellos se encuentran:

Directores, gerentes generales y administradores

Directores, gerentes generales y administradores Socios o dueños de la empresa

Personas que trabajan en el hogar

Estos trabajadores no reciben PTU porque sus ingresos vienen de otros esquemas o no tienen una relación laboral subordinada.

¿Por qué podrías quedarte sin reparto de utilidades en 2026? Canva

El tipo de contrato y el tiempo trabajado durante el año fiscal también influyen directamente en el acceso a este pago. Por ello, podrías quedarte sin utilidades si:

Trabajaste menos de 60 días en el año

Trabajaste menos de 60 días en el año Prestas servicios por honorarios (sin contrato laboral formal)

En estos casos, la Ley Federal del Trabajo establece que no se cumplen los requisitos mínimos para participar en el reparto de ganancias.

Otra razón por la que podrías quedarte sin utilidades es la situación de la empresa.

No todas las empresas están obligadas a repartir utilidades, ya sea por su tamaño o ingresos. Algunas excepciones incluyen:

¿Por qué podrías quedarte sin reparto de utilidades en 2026? Canva

Negocios en su primer año de operaciones

Negocios en su primer año de operaciones Asociaciones civiles y organizaciones sin fines de lucro

Instituciones públicas como el Instituto Mexicano del Seguro Social

Empresas con ingresos anuales menores a 300 mil pesos

Estas reglas buscan proteger la estabilidad financiera de las empresas que no generan ganancias o que no tienen fines de lucro.

Otra de las razones más comunes por las que no se paga PTU es que la empresa no haya tenido utilidades durante el ejercicio fiscal.

El cálculo se realiza con base en la utilidad fiscal reportada ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Si el resultado es cero o hubo pérdidas, no existe monto para repartir entre los trabajadores. La empresa debe respaldar esta situación con su declaración anual.

¿Por qué podrías quedarte sin reparto de utilidades en 2026? Canva

¿Cuándo se pagan las utilidades?

El pago del reparto de utilidades no se realiza en la misma fecha para todos los trabajadores, ya que la ley marca plazos distintos según el tipo de empleador.

En el caso de las empresas o personas morales, el reparto debe efectuarse a más tardar el 30 de mayo de 2026, después de que la compañía presente su declaración anual ante el SAT en marzo.

Para los patrones que son personas físicas con actividad empresarial, el plazo para el pago de utilidades se extiende hasta el 29 de junio de 2026, ya que su declaración anual ante el SAT se presenta en el mes de abril.

¿Cuánto te toca de utilidades en 2026?

El monto total a repartir entre los trabajadores se divide en dos partes según lo establece la STPS.

La primera se distribuye de manera equitativa entre todos los empleados, considerando el número de días laborados durante el año, mientras que la segunda se asigna en proporción al salario que cada trabajador recibió en ese mismo periodo.