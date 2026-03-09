¿Cuándo pagan las utilidades en 2026? Fechas, quiénes las reciben y cómo se calculan

Cada año, muchos trabajadores esperan el reparto de utilidades, también conocido como Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU). Este pago extra lo deben realizar las empresas cuando generan ganancias y existe una fecha límite para entregarlas.

¿Qué son las utilidades y por qué se reparten?

El reparto de utilidades es una prestación laboral obligatoria que consiste en entregar a los trabajadores una parte de las ganancias generadas por la empresa durante el año fiscal anterior.

Este mecanismo busca contribuir a una distribución más equitativa de la riqueza generada por las actividades productivas y, al mismo tiempo, incentivar la productividad de los empleados.

De acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), este beneficio representa una retribución al esfuerzo de las personas que obtienen ingresos por salarios dentro de una empresa.

La legislación laboral establece que las empresas deben destinar el 10% de su utilidad fiscal, es decir, las ganancias que obtienen después del pago de impuestos, para repartirlas entre sus trabajadores.

La cantidad que recibe cada empleado no es igual para todos, ya que el monto depende de diversos factores relacionados con la participación de cada persona en la actividad productiva de la empresa durante el año.

¿Cuándo se pagan las utilidades en 2026?

La fecha en la que se paga el reparto de utilidades depende del tipo de patrón para el que trabaja cada persona, según lo establece la Ley Federal del Trabajo.

En México existen dos plazos principales:

Trabajadores de empresas o personas morales

Cuando el patrón es una empresa, el pago de utilidades debe realizarse a más tardar el 30 de mayo. Esto se debe a que las empresas presentan su declaración anual de impuestos durante marzo ante el Servicio de Administración Tributaria, y con base en esos resultados se calcula el monto a repartir.

Trabajadores de patrones personas físicas

En el caso de quienes trabajan para una persona física con actividad empresarial, el reparto debe entregarse a más tardar el 29 de junio, ya que estas personas presentan su declaración anual durante abril.

Por lo tanto, durante mayo y junio de 2026 es cuando la mayoría de los trabajadores reciben este ingreso adicional.

¿Cómo se calcula el monto de las utilidades?

El monto que recibe cada trabajador no se distribuye de forma uniforme. La ley establece un sistema que considera distintos elementos del trabajo realizado durante el año.

Entre los factores que influyen en el cálculo del reparto se encuentran:

Los días trabajados durante el año

El salario percibido por cada trabajador

El salario percibido por cada trabajador

Los periodos considerados como tiempo trabajado, como incapacidades por riesgo laboral, maternidad, vacaciones, permisos y días festivos.

La distribución se realiza en dos partes:

Una parte se reparte de acuerdo con los días trabajados por cada empleado La otra parte se distribuye según el salario percibido durante el año

Con base en estos criterios se determina cuánto corresponde a cada trabajador dentro del porcentaje de utilidades destinado por la empresa.

¿Quiénes tienen derecho a recibir utilidades?

La ley establece que tienen derecho a recibir utilidades los trabajadores que cumplan con ciertos requisitos.

Entre ellos se encuentran:

Haber trabajado al menos 60 días durante el año para un mismo patrón

Percibir sus ingresos a través de nómina

Haber participado en la actividad productiva de la empresa durante el periodo correspondiente

Sin embargo, también existen excepciones establecidas por la legislación laboral. Entre quienes no tienen derecho a recibir utilidades se encuentran:

Directores

Administradores

Gerentes generales

Socios y accionistas de la empresa

Trabajadores eventuales que hayan laborado menos de 60 días en el año

Prestadores de servicios profesionales independientes

Estas excepciones se deben a que estas figuras no se consideran trabajadores subordinados dentro de la empresa.