"No hay censura": CRT aprueba lineamientos de derechos de las audiencias.

Este miércoles, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) aprobó los lineamientos generales para la protección de los derechos de las audiencias y no censuran a los medios, informó Norma Solano, presidenta del regulador.

En conferencia de prensa, Solano destacó que se mantienen reglas como la diferenciación entre publicidad y contenido, así como entre noticia y opinión.

La presidenta negó que los lineamientos busquen censurar a los medios.

Establecen este procedimiento para que las personas puedan presentar sugerencia, comentario o queja si uno de los derechos se vulneraron".

La comisionada subrayó que el objetivo de las nuevas disposiciones es garantizar los derechos de las audiencias previstos en la legislación, mediante un mecanismo que permita a cualquier persona presentar comentarios, sugerencias o quejas cuando considere que alguno de esos derechos fue afectado, sin que ello implique imponer controles sobre los contenidos editoriales de los medios de comunicación.

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Por otra parte, Solano djo que la CRT no evaluará el contenido de los programas ni determinará qué puede o no difundirse.

No hay censura, lo que existe es un procedimiento para que las audiencias hagan valer los derechos que ya están establecidos en la ley".

Los ajustes

Como resultado de la consulta pública, la Comisión realizó algunos cambios al proyecto de lineamientos a partir de las observaciones recibidas por concesionarios, especialistas, organizaciones y sociedad civil.

Entre las precisiones derivadas de la consulta destaca que la Comisión solamente podrá intervenir a solicitud de las audiencias cuando no se cumpla con el procedimiento de quejas que se interpusieron directamente con el medio.

En cuanto a las sanciones, se ejecutarán cuando no se pongan a disposición de las audiencias mecanismos de defensa, no tengan defensoría o no tengan códigos de ética.

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Para la diferenciación entre noticia y opinión, los medios deberán implementar un mecanismo que no permita la interrupción del programa, de manera que se haga la distinción con plecas, cintillos o cortinillas.

Respecto a la diferenciación entre contenido y publicidad, Solano mencionó que el objetivo es que, si un contenido se quiere comercializar, si el medio busca promover un bien o servicio, "que quede claro y no se confunda con una noticia o investigación".

Respecto a la defensoría de audiencias, la presidenta del regulador dijo que estaciones de radio y televisión deben tener esta figura quie debe actuar con imparcialidad, independencia, objetividad y transparencia.

Entre las obligaciones relacionadas con los códigos de ética de los medios, estos deben hacer mención expresa de los derechos de las audiencias e incluir mecanismos para la defensa de los derechos de las audiencias.