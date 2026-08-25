Audiencias: sin replica, pero con remake

En el tablero de consulta pública de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, que preside la comisionada Norma Solano, desde el viernes pasado y a lo largo de septiembre y octubre, se subirán siete lineamientos para ser opinados por empresas y organizaciones sobre políticas públicas. Como sabemos, la consulta pública sobre los Lineamientos Para la Protección del Derecho de las Audiencias, concluida el 21 de agosto, recibió 8 mil 889 comentarios y, probablemente esta misma semana, se publicará el lineamiento definitivo en el DOF, pues, por lo que entiendo, el equipo y el algoritmo fueron procesando diariamente el contenido de las opiniones y propuestas e incorporando aquéllas que evitan que se perciba que el mecanismo de queja que se establece como obligatorio se perciba como un acto de censura.

Se insiste en que lo más relevante de esta propuesta reglamentaria es la obligación de los concesionarios de radio y televisión para que sean escuchadas y resueltas las quejas de sus audiencias, un procedimiento igual para todos, no inscrito en ningún organismo de representación empresarial o gremial y que sea igual para todos. No habría cambios en la obligación de diferencias publicidad y propaganda de información, tampoco para diferenciar entre noticia y opinión, por ejemplo y, en el mecanismo de queja, el procedimiento deberá ser igual para todos, con plazos y términos similares para dar salida y respuesta a una queja.

Debo puntualizar que la CRT conserva la facultad de emitir un nuevo lineamiento ajustado, pero no tiene la obligación de volverlo a consultar, como ocurría con el mecanismo de consulta de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, que fue eliminado con la creación de la ATDT y con la misma CRT, que, por ser entidad regulatoria, admite la consulta, pero no la réplica en la formulación de políticas públicas.

Bajo las reglas de la CRT, como ocurre por ejemplo con Banxico y eso que éste es autónomo, no es obligatorio repetir todo el proceso de consulta pública por el hecho de que un anteproyecto reciba muchos comentarios o sufra modificaciones en su contenido final.

Tengo entendido que este martes habrá una reunión con los representantes de la CIRT, donde se conversarán algunos de los cambios, pero, en esencia, el mecanismo de queja, la vigilancia del proceso y las sanciones por incumplimiento se mantienen.

¿Qué consultas están en curso? Las reglas para autorización y de entornos de prueba y experimentación, o sandbox, que resultan relevantes para proyectos específicos. Las otras tres se refieren a un tema que en otro momento estaría en boca de la opinión enterada en materia de telecomunicaciones (Telmex y Telcel), pues se sometieron a consulta las ofertas públicas de referencia del preponderante, tanto para interconexión de última milla, como para presentación de servicios de mayoreo y uso de infraestructura pasiva del operador móvil y enlaces dedicados y larga distancia internacional y nacional.

Los otros temas en el tintero son: regulación para el control de spam con obligaciones para operadores; ventanilla única de trámites para el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones que se reducen a siete, con sólo uno en municipios y dos en estados; lineamientos para licitación de concesiones de microondas y licitación de espectro para 5G, el primero en octubre y el segundo para este mismo año con licitación en 2027; simplificación del Registro Público de Trámites y de trámites de Homologación y Numeración, lineamientos para automatización y actualización de acervo estadístico; reglas finales para alertamiento sísmico, de huracanes y avisos preventivos de protección civil en septiembre; concluir vinculación de líneas en diciembre –se estima que podrían depurarse 25 millones de líneas de 146 millones registradas por operadores– y, finalmente, esta semana, derecho de las audiencias.

DE FONDOS A FONDO

#Infraestructura… El 2 de septiembre, el CCE está convocando al Foro sobre Infraestructura Energética, como detonador del crecimiento que encabezará la secretaria de Energía, Luz Elena González. Con éste ya he sumado seis foros en el curso de dos semanas y la conclusión es que varios de los proyectos pueden ser rentables, pero el tema es entender el andamiaje legal que pueden tener los proyectos mixtos de CFE (posible), pero que no le encuentran la cuadratura para ser bancables o bursatilizables.