¡Peso cae tras datos económicos de EU! Precio del dólar hoy 26 de agosto de 2026

El peso mexicano registra una depreciación este miércoles, alejándose del mejor nivel que había tocado el viernes pasado (el más fuerte desde mayo de 2024). Este retroceso ocurre como respuesta directa a la publicación de datos de inflación y crecimiento económico en Estados Unidos, mientras los inversionistas aguardan el informe trimestral del Banco de México (Banxico).

La moneda mexicana cotiza en 16.9680 unidades por dólar, lo que representa un retroceso del 0.14%. Con este movimiento, el peso se encamina a su tercera jornada consecutiva de pérdidas.

¿Qué factores en EU presionan al tipo de cambio?

La ligera debilidad de la moneda mexicana frente al dólar se explica principalmente por dos indicadores económicos clave en Estados Unidos, los cuales resultaron más fuertes de lo esperado:

Aumento en el índice PCE: El índice de precios del gasto en consumo personal —el indicador de inflación preferido por la Reserva Federal— aumentó un 0.2% el mes pasado, superando levemente la previsión del 0.1%. En los 12 meses hasta julio, el indicador avanzó un 3.7%, también por arriba de la expectativa del 3.6%.

Resiliencia del PIB estadunidense: Una revisión del Producto Interno Bruto (PIB) mostró que la economía de Estados Unidos creció un 1.5% entre abril y junio, manteniendo sin cambios la estimación inicial y confirmando la fortaleza de su economía.Los mercados tienen la mira puesta en Banxico

A nivel local, la atención está completamente centrada en la próxima publicación del informe trimestral del Banco de México, el cual marcará el rumbo para las próximas sesiones. Este reporte es crucial porque:

Incluirá las actualizaciones de las previsiones para el crecimiento de la economía y la inflación en México.

Se espera que los funcionarios del banco central den señales claras sobre las perspectivas de política monetaria.

Actualmente, domina la expectativa de que la tasa de interés de referencia permanezca sin cambios durante un período prolongado para asegurar el control inflacionario.

Dólar hoy a peso mexicano del 26 de agosto de 2026

El precio del dólar hoy 26 de agosto de 2026 en bancos de México* arranca en:

BBVA México - 16.12 pesos a la compra y 17.25 pesos a la venta.

- 16.12 pesos a la compra y 17.25 pesos a la venta. Banamex - 16.39 pesos a la compra y 17.35 pesos a la venta.

- 16.39 pesos a la compra y 17.35 pesos a la venta. Banorte - 15.80 pesos a la compra y 17.30 pesos a la venta.

- 15.80 pesos a la compra y 17.30 pesos a la venta. Banco Afirme - 16.00 pesos a la compra y 17.60 pesos a la venta.

- 16.00 pesos a la compra y 17.60 pesos a la venta. Scotiabank - 16.40 pesos a la compra y 17.50 pesos a la venta.

Al momento Dólar en México Actualizado: 26 de agosto de 2026 • 09:40 hrs BBVA México Compra $16.12 Venta $17.25 Banamex Compra $16.39 Venta $17.35 Banorte Compra $15.80 Venta $17.30 Banco Afirme Compra $16.00 Venta $17.60 Scotiabank Compra $16.40 Venta $17.50

*Tipo de cambio a las 09:40 horas

Con información de Reuters