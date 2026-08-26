México, líder mundial en exportación de frutos rojos: supera las 715 mil toneladas

México consolidó su posición como líder mundial en exportación de frutos rojos, como la fresas, arándanos, frambuesas y zarzamoras, al superar las 715 mil toneladas exportadas en lo que va de 2026, lo que representó 2.0% de crecimiento anual.

Las berries mexicanas alcanzaron una producción nacional de 1.2 millones de toneladas, impulsada por el aumento en el área sembrada y mayor tecnificación en las huertas”, de acuerdo con un reporte de Mudi, compañía de servicios de financiamiento especializado en comercio internacional.

El reporte detalla que México es el primer productor mundial de zarzamora y la industria mexicana de frutos rojos genera más de 320 mil empleos directos, abasteciendo a más de 41 mercados internacionales desde cinco estados que concentran la producción nacional de las diferentes frutas: Michoacán, Jalisco, Baja California, Guanajuato y Puebla.

Las fresas lideran la producción, con 54% del volumen total, mientras que los arándanos emergen como el segmento de mayor crecimiento, impulsados por inversiones en nuevas variedades y tecnologías que amplían las ventanas de exportación hacia mercados premium.

México, líder mundial en exportación de frutos rojos: supera 715 mil toneladas. Especial

La industria de las berries mexicanas se ha posicionado globalmente por los años de inversión en genética, certificaciones, infraestructura logística y relaciones comerciales sólidas. El entorno comercial actual, con mayor competencia internacional, exigencias regulatorias crecientes y volatilidad en precios, está poniendo a prueba a productores, comercializadores, exportadores y toda la cadena de valor”, afirmó Paulina Aguilar, cofundadora de Mundi.

Proveedor de EU

Cabe destacar que el 80% de la producción de frutos rojos mexicanos se destina a Estados Unidos, consolidando a México como proveedor estratégico del mercado norteamericano bajo el Tratado comercial de América del Norte (T-MEC).

Para Mudi, la competitividad exportadora de las berries mexicanas descansa sobre tres pilares que se refuerzan mutuamente: innovación genética, que permite producir variedades con mayor vida de anaquel, mejor calibre y sabor más consistente; certificaciones internacionales, que abren puertas en mercados premium de Europa, Asia y Norteamérica; y financiamiento ágil, que permite a las empresas invertir en ambos sin que los ciclos de pago del comercio internacional comprometan su operación diaria.

Así, sostener el liderazgo global de los frutos rojos demanda capital de trabajo ágil para responder a la demanda sin que el ciclo de cobro frene la operación.

México incrementa 2% sus exportaciones de frutos rojos y mantiene liderazgo mundial. Canva

El financiamiento es un tema de velocidad. En una industria donde la ventana de exportación puede durar semanas y los pagos llegan meses después, las empresas que tienen acceso a capital ágil pueden comprometer más volumen, entrar a nuevos mercados y seguir invirtiendo en calidad”, concluyó Aguilar.

Competitividad

Las exportaciones mexicanas descansa sobre tres pilares: