Pemex y Gobierno de México consolidan confianza de inversionistas con caída del riesgo crediticio

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) reportó una mejora sustancial en los indicadores de riesgo de la deuda pública y de la empresa petrolera estatal.

Según el comunicado emitido por la dependencia, "desde el inicio de la presente administración, los indicadores de referencia de percepción de riesgo crediticio conocidos como Credit Default Swap (CDS), tanto del soberano mexicano, como de Pemex han registrado una reducción sostenida".

Reducción del riesgo soberano y de la petrolera estatal

El costo de los Credit Default Swap a 5 años para la deuda soberana mexicana se redujo en aproximadamente 40 puntos base, pasando de 120 pbs al arranque de la gestión gubernamental a 80 pbs al 25 de agosto de 2026.

Esta disminución sitúa la prima por riesgo del país por debajo de su media histórica de 120 pbs registrada entre los años 2012 y 2024. Asimismo, coloca a México en niveles comparables con emisores que poseen grado de inversión, manteniendo una brecha favorable de 38 pbs respecto a Brasil y de 428 pbs frente a Argentina.

En el caso de Petróleos Mexicanos (Pemex), el CDS a 5 años experimentó un recorte de 238 puntos base, desplazándose de 460 pbs iniciales a 222 pbs. Este ajuste representa un costo de cobertura 105 puntos base menor que el promedio de 327 pbs observado durante el periodo 2012-2024.

Desendeudamiento y mejora en las calificaciones de Pemex

El comportamiento favorable en la percepción de Pemex está respaldado por la contención de sus pasivos. La deuda bruta de la empresa representó el 4.0% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2025, el nivel más bajo observado en once años.

Hacienda destacó que "la disminución de la deuda bruta de Pemex contribuyó a que las agencias calificadoras elevaran la nota crediticia de la empresa por primera vez desde 2013".

En el segundo semestre de 2025, Fitch Ratings incrementó la calificación de la petrolera en tres escalones, mientras que Moody's la elevó en dos.

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Emisión en el mercado local y desempeño de los bonos soberanos

Esta mayor certidumbre permitió que el 13 de febrero de 2026 Pemex retornara al mercado local de capitales en pesos tras seis años de ausencia. La transacción registró una demanda de 63,285 millones de pesos por parte de inversionistas locales e internacionales, logrando una sobresuscripción de 2.0 veces el monto colocado y una compresión promedio en la tasa de 40 puntos base respecto a los niveles iniciales.

Adicionalmente, el diferencial entre el bono gubernamental mexicano a 10 años denominado en dólares y el bono del Tesoro de Estados Unidos se redujo en 19 puntos base, al pasar de 195 pbs el 1 de octubre de 2024 a 175 pbs el 25 de agosto de 2026.

La SHCP concluyó que este conjunto de resultados constituye una "evidencia consistente del refrendo de la confianza de los inversionistas en la estrategia financiera coordinada entre Pemex y la Secretaría de Hacienda".