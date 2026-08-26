Banco de México espera mayor crecimiento en este año; proyectan aceleración gradual

La Junta de Gobierno del Banco de México estima que la economía mexicana crecerá 1.5% durante este año, superior a la previsión previa de 1.1 por ciento.

“Esperamos que el crecimiento del PIB se ubique entre 1.0 y 2.0%, con una estimación puntual de 1.5%, esta proyección es superior al 1.1% publicada en el informe previo; la revisión entre informes se explica por el mayor crecimiento de la actividad económica en el segundo trimestre respecto de lo anticipado”, explicó la gobernadora Victoria Rodríguez.

Sin embargo, al presentar su Informe Trimestral advirtió que prevén una desaceleración en el tercer trimestre y hacia adelante proyectan una moderada y gradual aceleración.

Para 2027 el banco central espera un crecimiento del PIB de entre 1.2 y 2.8%, con una estimación puntual de 2.0%, una tasa que, en esta ocasión, es menor al 2.1% previo. Rodríguez advirtió que a largo del horizonte de pronóstico se mantiene un sesgo a la baja; entre los riesgos destaca la incertidumbre en torno a las políticas que pudieran implementarse en Estados Unidos específicamente en materia comercial y en el contexto de la nueva fase de revisiones anuales de T-MEC, lo que podría afectar la demanda externa, así como el consumo y la inversión en el país.

A su vez se mantienen riesgos asociados con conflictos geopolíticos en particular por las detenciones de Oriente Medio y con episodios de volatilidad financiera.

En cuanto a los factores que elevarían la actividad económica, la gobernadora expuso que “una eventual ratificación de T-MEC, en combinación con una menor incertidumbre en torno a la política social de Estados Unidos, contribuiría a un entorno más propicio para la inversión y a impulsar el comercio en la región”.

El dinamismo de la actividad económica en Estados Unidos por arriba del previsto también contribuiría a fortalecer las exportaciones mexicanas; en tanto, en el mediano plazo los proyectos de infraestructura bajo inversiones mixtas podrían contribuir a un crecimiento mayor a la esperada.

Banco de México espera mayor crecimiento en este año; proyectan aceleración gradual Cuartoscuro

Inflación objetivo, hasta 2027

En cuanto a la inflación, el banco central anticipa que la inflación general alcanzará su objetivo de 3% en el cuarto trimestre de 2027, lo cual representa un retraso respecto a su proyección anterior del segundo trimestre de 2027.

Banxico también ajustó al alza su pronóstico de inflación subyacente o de mercancías para el cuarto trimestre de 2026 a 3.5% desde 3.4 por ciento.

“Se sigue anticipando que las inflaciones general y subyacente desciendan a lo largo del horizonte de pronóstico, si bien de manera más gradual que lo anteriormente previsto. Se espera que ambas medidas de inflación se sitúen en 3% en 2027. Lo anterior refleja niveles más elevados a los anticipados para la inflación subyacente durante la mayor parte del horizonte de pronóstico, así como para la no subyacente en los primeros tres trimestres de 2027”, explicó Rodríguez.

Advirtió que el balance de riesgos respecto de la trayectoria prevista para la inflación mantiene un sesgo al alza, ante los cambios de política económica por parte de la administración estadounidense y la posible prolongación de los conflictos geopolíticos.

En cuanto a la política monetaria, la junta de gobierno del Banxico considera apropiado mantener los niveles de tasa de interés actual, de 6.50 por ciento.