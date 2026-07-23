Sheinbaum y enviado comercial de EU logran avances clave en la revisión del T-MEC

Con el objetivo de blindar el futuro comercial de la región, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer , concretaron avances decisivos en la revisión del T-MEC tras una cumbre de alto nivel celebrada este jueves en Palacio Nacional.

Al concluir la reunión con el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que se avanzó en la revisión del T-MEC y los acuerdos bilaterales en beneficio de ambos países.

“En Palacio Nacional, nos reunimos con el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer; avanzamos en la revisión del T-MEC y acuerdos bilaterales en beneficio de ambos pueblos”, expresó brevemente la mandataria federal en su cuenta oficial de X.

La presidenta Claudia Sheinbaum y el representante comercial de EU, Jamieson Greer, dialogan tras concluir la tercera ronda bilateral de revisión del T-MEC en Palacio Nacional. Especial

En el marco de la tercera ronda bilateral de revisión del T-MEC, el funcionario estadunidense arribó a Palacio Nacional a las 09:54 horas acompañado de una comitiva, incluyendo al embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson. La reunión tuvo una duración de una hora y media sin que se dieran declaraciones al finalizar.

¿Quiénes integraron las delegaciones de México y Estados Unidos?

La reunión contó con la presencia de funcionarios clave en materia financiera, diplomática y de comercio exterior de ambos gobiernos.

Delegación mexicana:

Marcelo Ebrard Casaubón : Secretario de Economía.

Roberto Velasco Álvarez : Secretario de Relaciones Exteriores.

Altagracia Gómez Sierra : Coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización de Empresas.

Luis Rosendo Gutiérrez : Subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía.

Julio Berdegué Sacristán : Asesor del Gobierno de México y coordinador de asuntos agroalimentarios internacionales.

Momento de la reunión de alto nivel entre la presidenta Claudia Sheinbaum y la delegación de EU, encabezada por Jamieson Greer y el embajador Ronald Johnson. Especial

Delegación estadounidense:

Jamieson Greer : Representante Comercial de Estados Unidos (USTR).

Ronald Johnson : Embajador de Estados Unidos en México.