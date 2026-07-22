EU busca acuerdos provisionales del T-MEC en 2026, pero normas de origen se discutirán hasta 2027

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, declaró este miércoles ante el Comité de Finanzas del Senado que espera alcanzar acuerdos provisionales sobre ciertos aspectos del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) antes de que termine el año. Sin embargo, advirtió que las cuestiones más complejas, como las normas de origen en el sector automotriz, así como los compromisos laborales y medioambientales, seguirán negociándose hasta 2027.

Estamos avanzando con toda la celeridad posible en este asunto”, en referencia a la agenda comercial del presidente Donald Trump para 2026, comentó Greer.

El funcionario partió de Washington rumbo a Ciudad de México, donde sostendrá conversaciones con autoridades locales, incluida la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum. El objetivo es presentar opciones de acuerdos parciales que puedan ser evaluadas por Trump, Sheinbaum y el primer ministro canadiense Mark Carney antes de que concluya el año.

Greer señaló que le gustaría contar con al menos un acuerdo con Canadá y otro con México en 2026, dejando para más adelante los temas de mayor complejidad.

Entre los objetivos de Washington es incentivar una mayor producción en Estados Unidos y en América del Norte con estándares más estrictos para proteger a los trabajadores y compromisos medioambientales.

Greer no detalló cómo serían los acuerdos provisionales, pero dejó claro que se trataría de avances independientes que permitan mantener el proceso en marcha mientras se discuten los temas estructurales.

El nuevo embajador de México en Washington, Roberto Lazzeri, declaró recientemente a Reuters que México espera alcanzar un nuevo acuerdo sobre el T-MEC antes de que termine el año.

El acuerdo comercial ha definido la economía de América del Norte durante 32 años, sustentando un comercio regional de casi 1.6 billones de dólares. México y Canadá destinan la mayoría de sus exportaciones a Estados Unidos, lo que convierte al tratado en un pilar de la integración económica regional.

Sin embargo, Trump ha sido crítico con el T-MEC, incluso después de haberlo renegociado durante su primer mandato. El pasado 1 de julio, decidió no renovarlo, lo que activó un proceso de revisiones anuales. Según lo establecido, el tratado seguirá vigente hasta que los tres países acuerden renovarlo o, en su defecto, expirará en 2036.