El Mundial dispara las apuestas en México: plataformas duplican clientes.

El Mundial de Futbol no sólo incrementó el volumen de apuestas deportivas en México, sino que permitió a diversas plataformas duplicar su cartera de clientes, un crecimiento que colocó al país entre los mercados con mayor dinamismo para la industria a nivel internacional, aseguró Miguel Ángel Ochoa Sánchez, presidente de la Asociación de Permisionarios y Proveedores de la Industria del Entretenimiento y Juegos de Apuesta en México (AIEJA).

A dos días de la conclusión de la Copa del Mundo, el dirigente del organismo afirmó que el torneo representó un parteaguas para el sector, impulsado por el crecimiento de las apuestas en línea, el procesamiento de operaciones en tiempo real y la incorporación de nuevos usuarios a las plataformas.

Sí fue mucho mayor el crecimiento del mercado. Según algunos de nuestros compañeros, crecieron en algunos momentos entre 30 y 40% respecto de la demanda cotidiana y, en el acumulado del torneo, prácticamente duplicaron el mercado de clientes, no sólo de apuestas, sino de clientes", señaló en entrevista.

De acuerdo con Ochoa Sánchez, el reto para los operadores de casinos ya no consiste únicamente en atender el incremento de operaciones durante grandes eventos deportivos, sino en conservar a los nuevos usuarios que llegaron con el Mundial.

El dirigente sostuvo además que México figuró entre los mercados más activos para las plataformas internacionales durante el torneo, impulsado por la expectativa generada alrededor de la Selección Mexicana y el interés sostenido de los aficionados a lo largo de la competencia.

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El nivel de atención sostenida y la actividad de plataformas que generó México durante cuatro semanas ha sido uno de los más destacados en todos los mercados del mundo. Nuestro país ha sido realmente atractivo en la materia y muy importante", dijo.

Explicó que, incluso después de la eliminación del Tricolor, la actividad en las plataformas se mantuvo elevada gracias al seguimiento de las fases finales del campeonato. Asimismo, Ochoa Sánchez destacó que una de las principales transformaciones observadas durante esta edición del Mundial fue el crecimiento de las llamadas apuestas en vivo, es decir, aquellas que se realizan mientras transcurre el partido.

Según comentó, la incorporación de pausas de hidratación abrió nuevas ventanas para que los usuarios realizaran apuestas durante el desarrollo de los encuentros y aumentaron de entre el 60 y el 150% las apuestas en vivo. En tanto, la evolución tecnológica permitió a los operadores procesar un volumen sin precedentes de transacciones.

Hoy el reto para las casas de apuestas en el mundo y en México no es solamente captar una enorme cantidad de operaciones, no sólo por día, sino por minuto; atenderlas y atenderlas bien", señaló.

Añadió que algunas empresas del sector reportan actualmente más de 70 mil combinaciones de apuesta por partido, un reflejo de la sofisticación que ha alcanzado este mercado con el apoyo de herramientas de inteligencia artificial y procesamiento masivo de datos.

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Consolidar crecimiento

El crecimiento registrado durante el Mundial ocurre en un momento clave para la industria del juego en México.

Actualmente operan 423 casinos en 30 entidades federativas, bajo 38 empresas permisionarias, además de alrededor de 80 plataformas de apuestas en línea reconocidas. El sector genera alrededor de 200 mil empleos directos e indirectos y aporta aproximadamente 0.5% del Producto Interno Bruto, de acuerdo con cifras de la AIEJA.

Sin embargo, la industria enfrenta retos regulatorios y fiscales. Entre ellos, el incremento del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicado al sector y la falta de actualización de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, que no contempla plenamente la operación de las plataformas digitales.

La asociación también ha advertido que más de 60% de las apuestas en línea que realizan los mexicanos se efectúan en plataformas que operan desde el extranjero, fuera del marco regulatorio nacional, lo que representa un desafío tanto para la recaudación fiscal como para la protección de los usuarios.

En ese contexto, Ochoa Sánchez consideró que el crecimiento observado durante el Mundial confirma el potencial del mercado mexicano y la necesidad de contar con un marco regulatorio moderno que permita consolidar una industria cada vez más digital y competitiva.