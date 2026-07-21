Arrecian presiones sobre licitación de arrendamiento vehicular que busca generar ahorros.

En la Secretaría de Hacienda han comenzado a surgir versiones sobre presuntas presiones alrededor de la licitación pública nacional electrónica LA-06-400-006400001-N-11-2026, mediante la cual el gobierno federal busca contratar de manera consolidada el servicio de arrendamiento vehicular para más de 90 dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

El procedimiento forma parte de la estrategia de contrataciones consolidadas impulsada por dependencia encabezada por Edgar Amador, a través del equipo de la subsecretaria de Egresos, Bertha Gómez Castro. La intención es concentrar en un solo proceso la demanda de vehículos del gobierno federal para aprovechar economías de escala, fortalecer el poder de negociación del Estado y obtener mejores condiciones económicas que se traduzcan en ahorros para las finanzas públicas.

Al interior de la dependencia, la licitación es considerada un proyecto estratégico, pues de su resultado dependerá la viabilidad de extender este modelo de contratación a otros rubros. El procedimiento busca convertirse en un referente de eficiencia y transparencia en las compras públicas, al realizarse mediante un concurso abierto, competitivo y sujeto a los mecanismos de supervisión previstos en la Ley.

Canva

No obstante, de acuerdo con fuentes consultadas dentro de la dependencia, el equipo de la subsecretaria Bertha Gómez Castro enfrentaría una intensa labor de cabildeo en la etapa previa al fallo del procedimiento, previsto para el próximo 31 de julio.

Las mismas fuentes atribuyen esa operación al extitular de la Unidad de Administración y Finanzas (TUAF) de Hacienda, Jorge Trejo Bermúdez, quien, presuntamente con el respaldo de funcionarios que permanecen en la dependencia desde la gestión de la entonces oficial mayor Thalía Lagunas, buscaría que el procedimiento fuera declarado desierto.

Fuentes consultadas también sostienen que empresas participantes en el concurso, entre ellas Casanova Vallejo, así como Impulsa Tu Ganancia y su socia Arrendo Serv, habrían realizado gestiones relacionadas con el desarrollo del procedimiento. De acuerdo con esas versiones, dichas acciones habrían contribuido a retrasar el inicio de la revisión de las propuestas económicas y la publicación del acta de evaluación técnica. No obstante, no existe información oficial que confirme esos señalamientos.

Canva

La licitación constituye uno de los procedimientos de contratación más relevantes del año. La convocatoria contempla el arrendamiento de entre 10 mil 422 y 18 mil 217 vehículos, distribuidos en 30 partidas, para atender las necesidades de más de 90 dependencias y entidades federales durante un periodo de 48 meses, con recursos correspondientes a los ejercicios fiscales 2026 a 2030.

Entre las instituciones que serán beneficiadas por el contrato se encuentran Petróleos Mexicanos (Pemex), IMSS-Bienestar, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Banco del Bienestar, la Comisión Nacional del Agua y decenas de dependencias de la Administración Pública Federal.

Las fuentes consultadas advirtieron que una eventual declaratoria de desierto obligaría a replantear el procedimiento de contratación, con el consecuente retraso en la disponibilidad de la flotilla vehicular. En su opinión, ese escenario podría afectar la operación de programas prioritarios y de diversas dependencias que requieren estas unidades para realizar actividades sustantivas y prestar servicios públicos.

En paralelo, funcionarios consultados señalaron que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, encabezada por Raquel Buenrostro, mantiene seguimiento al desarrollo del procedimiento en el ámbito de sus atribuciones.