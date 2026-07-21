EU desplegó en el Mundial una operación contra cientos de drones: Mullin

El secretario de Seguridad Interior, Markwayne Mullin, reveló que Estados Unidos desplegó durante el Mundial una operación para incautar cientos de drones que se usaban para transmitir ilegalmente los encuentros.

Confiscamos más de 400 mil artículos falsificados y cientos de drones, en una de las operaciones contra sistemas aéreos no tripulados más grandes en la historia de los Estados Unidos”, dijo el secretario en video que divulgó en redes sociales.

Mullin consideró que la seguridad durante el desarrollo de la Copa del Mundo fue “un éxito total”.

Participaron “6.8 millones de aficionados que asistieron a los partidos. Eso es más del doble de las últimas dos Copas del Mundo combinadas”.

Tuvimos el equivalente a 78 Super Bowls en 38 días aquí mismo en los Estados Unidos, además de 13 partidos en México y 13 partidos en Canadá”, declaró Mullin.

Sin mencionar a los campeones del mundo, España, el secretario envió un mensaje al seleccionado argentino. El presidente Trump y su administración mantienen una estrecha relación con el mandatario libertario argentino, Javier Milei.

Aprendimos mucho y conocimos a muchos nuevos amigos. Argentina, tendré que ir a visitarlos; puede que se hayan ganado un poco mi corazón. Realmente disfruté verlos jugar y ver a sus aficionados.”, dijo Mullin.

El secretario elogió la alegrí que en general mostró la afición.