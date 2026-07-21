¡Adiós al efectivo! Capufe ya tiene pagos electrónicos en sus casetas de cobro.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) dio a conocer que los mil 50 carriles de las 129 plazas de cobro ya cuentan con el sistema electrónico de telepeaje.

La modernización que se logró en las plazas de cobro operadas por Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) permitirá reducir gradualmente el uso de efectivo y agilizar el cruce de vehículos, detalló la dependencia en un comunicado.

Este proceso de actualización lo lleva a cabo Capufe en coordinación con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), con el propósito de mejorar la movilidad y fortalecer la seguridad en las autopistas federales".

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En marzo pasado, durante la Convención Bancaria, la presidenta Claudia Sheibaum anunció la digitalización de pagos en casetas y gasolineras.

Nuestro objetivo es que este año, a través de los esquemas que trabajemos con la Banca, hagamos obligatorio el pago de las gasolinas y de las casetas, a través, de manera digital. Esto va a permitir potenciar los pagos digitales accesibles que nos permitan avanzar en la digitalización del país a través de muchos otros esquemas", dijo Sheinbaum durante el evento.

El proceso será de manera gradual para que sea obligatorio a finales de este 2026.

Al respecto, Augusto Ramos, presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte De Carga (Canacar), mencionó que trabajan en ello y aseguró que el pago con tarjeta de crédito o TAG ayuda.

Eso abona mucho porque a veces llegas y la causa (de no pasar la caseta) era porque tenía saldo insuficiente y a veces sí tenía el saldo, pero el mismo TAG te pide un mínimo que tienes que tener ahí. Entonces, el que tengas un crédito ayuda mucho a eso, a hacerlo ágilmente", señaló Ramos en su momento.

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Cómo funciona

El telepeaje es un sistema que permite pagar de manera automática, sin detener el vehículo, explicó la Secretaría.

Funciona mediante un dispositivo llamado TAG colocado en el parabrisas del automóvil y lectores electrónicos instalados en las casetas los cuales detectan el TAG al momento de pasar y al ser identificado, el sistema realiza el cobro automático en la cuenta asociada del usuario".

La dependencia subrayó que este mecanismo evita el intercambio de dinero en efectivo y mantiene una velocidad constante del flujo vehicular, lo que reduce filas y tiempos de espera y ofrece más seguridad pues elimina el manejo de efectivo entre usuarios y personal de casetas.