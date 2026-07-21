Mundial dejó derrama turística por 30 mil mdp: Josefina Rodríguez, en entrevista.

Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo del gobierno federal, afirmó que el Mundial de Futbol dejó una derrama turística por más de 30 mil millones de pesos en la Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León, sedes del torneo.

La derrama turística que llega a hoteles, restaurantes y la cadena superó los 30 mil millones de pesos, que es cinco veces más de lo que la FIFA había pronosticado. Los datos que dio la FIFA al principio eran de aproximación en un Mundial que no se sabía cuál iba a ser la respuesta."

Rodríguez Zamora agregó que la ocupación hotelera durante los 39 días del Mundial fue de 65%, en promedio, mientras que los días de partido incremento a entre 85 y 90% en las ciudades sede.

En entrevista con Rodrigo Pacheco para Imagen Radio, la funcionaria federal sostuvo que, de acuerdo con las cifras obtenidas al 12 de julio, llegaron más de 7 millones de visitantes en las tres ciudades sede, de las cuales 3 millones son turistas que pernoctaron.

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La Ciudad de México alcanzó más de un millón 850 mil turistas, de los cuales alrededor de un millón 100 mil son internacionales; Monterrey y Guadalajara similar”, dijo la funcionaria.

La secretaria de Turismo destacó que estas cifras permitirán que la estadística de visitantes extranjeros crezca a doble digito durante junio y julio, mientras que resto del año tendría un incremento de 5.0 por ciento.

El Mundial nos deja beneficios en derrama económica, desde pequeños comerciantes dentro de la cadena, y tendremos la invitación para que en este verano mucha gente regrese a México o que lo vio en televisión y quiere conocer el país, que fue tan viral durante tantos días”, indicó.

Cambia narrativa

Rodríguez Zamora señaló que otro de los puntos a destacar es que durante el Mundial se logró cambiar la narrativa del país ligada a la violencia, para cambiarla por una de “grandeza y diversificación, mostrando que México es más que sol y playa".

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Esta narrativa de lo que es México en la realidad tiene un valor único. Lo estaremos llevando en ferias, pero con imágenes reales; no es lo mismo que lo diga el gobierno federal a que el visitante lo exprese”, subrayó.

Adelantó que desde el gobierno federal se seguirá impulsando el turismo comunitario, apalancado con eventos como la celebración por el Día de Muertos, el Gran Premio de la Ciudad de México de Fórmula 1 y la Feria Internacional de Turismo de Berlín, que se realizará en Guadalajara.

Mahahual sigue

Cuestionada sobre el proyecto que realizaría Royal Caribbean en Mahahual, detenido por decisión de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la funcionaria indicó que se sigue trabajando con la empresa.