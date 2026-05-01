Multiva impulsa la economía local a través del arte en la sucursal de Masaryk en CDMX

En el marco del Festival Flores y Jardines Polanco 2026, Grupo Financiero Multiva participa en la séptima edición de este encuentro con una intervención artística que celebra la identidad nacional bajo el concepto Multiva impulsa sueños mexicanos.

La instalación, titulada Miradas del jardín mexicano, se encuentra en la sucursal de Multiva ubicada en avenida Presidente Masaryk y transforma la fachada del edificio en una composición floral inspirada en textiles zapotecos, mariposas monarca y alebrijes, símbolos representativos de la riqueza cultural y creativa del país.

El montaje integra miles de flores en una propuesta que fusiona diseño contemporáneo con elementos tradicionales. Foto: Karina Tejada.

Un proyecto que fusiona diseño contemporáneo con elementos tradicionales

El proyecto fue desarrollado por artesanos florales con el acompañamiento de la consultora Flor de Loto. El montaje integra miles de flores en una propuesta que fusiona diseño contemporáneo con elementos tradicionales. La intervención se presenta en uno de los corredores más emblemáticos de la ciudad, que durante el festival se convierte en un espacio peatonal y cultural.

Festival Flores Polanco 2026, oportunidad para mostrar nueva imagen de Multiva

Luis de la Fuente, director general adjunto de Banco Multiva, destacó que la participación en el festival representa una oportunidad para mostrar la nueva imagen de la institución financiera.

Nos gusta contribuir a la generación de espacios públicos que fomenten el arte y la convivencia. Esta sucursal es icónica para nosotros y nos permite acercarnos a la comunidad”, señaló.

Además de su valor estético, la instalación incorpora un enfoque sustentable, ya que las flores usadas serán reutilizadas en otros eventos. “Primero participamos en este espacio y posteriormente reutilizamos las flores en otras actividades, lo cual también forma parte de nuestra visión”, explicó De la Fuente.

La participación de Multiva en el festival se da en un momento relevante para la institución, luego de haber recibido el distintivo Hecho en México, que reconoce su compromiso con el desarrollo económico nacional.

Foto: Karina Tejada.

El Festival Flores y Jardines Polanco 2026 se lleva a cabo del 30 de abril al 3 de mayo y reúne a artistas, diseñadores y empresas en una iniciativa que busca activar el espacio público, fomentar la convivencia y detonar la economía local. Se espera que se registre la asistencia de más de 500 mil visitantes.

Esto no es solo un tema visual, también tiene un impacto directo en el comercio y la inversión”, concluyó De la Fuente, al subrayar el papel del arte como motor del desarrollo urbano.

*mcam