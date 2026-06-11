Obra en Jalisco: Multiva financia modernización vial

Banco Multiva financió la ampliación y rehabilitación de la carretera a Chapala, en el tramo del Anillo Periférico Sur al Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo, con un crédito pro mil 100 millones de pesos.

La vialidad conecta el área metropolitana de Guadalajara con el aeropuerto y algunos de los principales destinos turísticos de Jalisco, y es utilizada diariamente por más de 500 mil personas y 180 mil vehículos.

Esta infraestructura es vital para recibir a los aficionados en el marco de la designación del estado como sede del torneo de futbol que inició esta semana.

La obra abarcó seis kilómetros de vía intervenida con concreto hidráulico e integró ciclovías, banquetas accesibles, señalización moderna y preparación para el sistema BRT/Línea 5.

El financiamiento total asciende a 3 mil 480 millones de pesos, suma que incluye mil 80 millones para obras del antiguo Camino Real a Colima y 1,300 millones para otros tramos carreteros en Jalisco.

"Los bancos debemos detonar la infraestructura del país. El torneo de fútbol que tendrá lugar este verano es un escenario idóneo para mostrarle al mundo de lo que está hecho México y en Multiva nos sentimos orgullosos de acompañar a Jalisco en esta etapa", señaló Tamara Caballero, directora general de Banco Multiva.

Con este financiamiento, la institución consolida su posición en infraestructura estratégica, acompañando iniciativas que no solo atienden el evento global, sino que sientan bases para el desarrollo económico y urbano del estado en el largo plazo.