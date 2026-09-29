Anpact y UNAM premian innovación en vehículos pesados

Con el propósito de acercar a la academia con los retos y necesidades de la industria de vehículos pesados, la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (Anpact) y Fundación UNAM, con el apoyo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), presentaron la primera edición del Premio Fundación UNAM–Anpact “Innovación que mueve a México”.

La iniciativa reconocerá proyectos de investigación enfocados en innovación, sostenibilidad e impacto económico y social de la industria, además de promover la generación de conocimiento aplicado que contribuya al desarrollo del sector en México.

Para Anpact, la colaboración representa una oportunidad para impulsar la formación de talento y vincular a profesionistas e investigadores con áreas estratégicas como sustentabilidad, eficiencia, electromovilidad y fortalecimiento del mercado interno.

“El compromiso social y la competitividad de nuestra industria no depende solamente de nuestra capacidad de producir y exportar vehículos; también requiere generar conocimiento, desarrollar talento y fortalecer la innovación en México. Con este premio queremos acercar a los jóvenes y a la comunidad académica a los desafíos reales de la industria y contribuir a que sus investigaciones puedan convertirse en soluciones que generen valor para el país”, señaló Rogelio Arzate, presidente ejecutivo de Anpact.

La convocatoria está dirigida a los alumnos de doctorado, maestría, especialidad y licenciatura, así como al personal académico de la UNAM. Los proyectos deberán ser originales, presentarse de manera colectiva por grupos de entre tres y cinco integrantes y atender los temas específicamente planteados en la convocatoria relacionados con la industria automotriz de vehículos pesados establecida en México.

El Premio contempla dos temas de investigación. En cada uno se otorgarán $250 mil pesos al proyecto ganador del primer lugar y $100 mil pesos al segundo lugar, mientras que los terceros lugares recibirán mención honorífica. La fecha límite para la inscripción de propuestas será el 20 de noviembre de 2026.

Anpact y UNAM premian innovación en vehículos pesados Especial

La alianza se enmarca en la importancia que la UNAM otorga a la generación de conocimiento y a su vinculación con las necesidades del país. El rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, ha destacado que la formación profesional, la investigación y la vinculación con otros sectores contribuyen a que México pueda responder a sus necesidades y definir su desarrollo.

Asimismo, Dionisio Meade y García de León, presidente de Fundación UNAM, ha subrayado la importancia de involucrar a distintos sectores de la sociedad en el fortalecimiento de la educación superior, la ciencia y la formación tecnológica.

“Queremos que más jóvenes encuentren en la industria de vehículos pesados un espacio para investigar, innovar y desarrollar soluciones. México cuenta con talento y con instituciones académicas de excelencia; el reto es construir más puentes entre ese conocimiento y las necesidades de una industria que avanza hacia nuevas tecnologías, la digitalización y la descarbonización”, agregó Rogelio Arzate.

Este esfuerzo se suma a las acciones de Anpact para acercar a las nuevas generaciones a la industria. En ese sentido, Expo Transporte Anpact 2027 buscará fortalecer la participación de jóvenes y estudiantes, así como su acercamiento a las tecnologías, empresas y oportunidades profesionales que están transformando el transporte de carga y pasaje.

De acuerdo con el cronograma del Premio, después del cierre de inscripciones se realizará una reunión de orientación el 30 de noviembre de 2026, seguida de una reunión de seguimiento el 11 de enero de 2027. Los proyectos finales deberán entregarse el 29 de enero, el jurado realizará su revisión el 8 de febrero y el dictamen de ganadores está previsto para el 5 de marzo de 2027. La ceremonia de premiación se llevará a cabo entre marzo y abril.

Las personas interesadas podrán consultar las bases completas de la convocatoria en el sitio de Fundación UNAM. https://www.fundacionunam.org.mx/funam/convocatorias/