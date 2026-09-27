Pulque, cerveza y sabores de temporada: así será este tianguis de Día de Muertos en CDMX

Octubre llegará a la Ciudad de México con una propuesta que combina algunas de las bebidas más representativas del país con gastronomía, diseño y productos de emprendimientos nacionales. El Tianguis del Pulque y la Cerveza prepara una edición especial inspirada en el Día de Muertos.

El encuentro se llevará a cabo el sábado 3 y domingo 4 de octubre en el Centro de Convenciones Tlatelolco, donde los visitantes podrán recorrer diferentes puestos y disfrutar de una jornada dedicada a las tradiciones mexicanas.

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¿Cuándo y a qué hora será el Tianguis del Pulque y la Cerveza?

La celebración tendrá lugar durante el primer fin de semana de octubre y permanecerá abierta ambos días de 12:00 a 20:30 horas.

La edición estará enfocada en la temporada de Día de Muertos, por lo que además de las bebidas y alimentos habrá productos relacionados con esta celebración y propuestas de distintos expositores mexicanos.

Foto: Canva

¿Qué bebidas se podrán encontrar?

Como su nombre lo indica, el pulque y la cerveza artesanal serán protagonistas del encuentro. Los asistentes podrán conocer diferentes propuestas elaboradas por productores nacionales y encontrar opciones con diversos sabores y combinaciones.

La oferta también contempla otras bebidas tradicionales y artesanales como mezcal, hidromiel y sotol, por lo que el recorrido incluirá alternativas más allá de las dos bebidas principales del tianguis.

La temática de octubre también tendrá presencia a través de productos característicos de la temporada, entre ellos pan de muerto y atole.

¿Qué comida habrá en el tianguis?

La propuesta gastronómica será uno de los atractivos del evento. Los puestos ofrecerán desde antojitos mexicanos hasta alternativas gourmet para acompañar las bebidas.

Entre las opciones anunciadas se encuentran tacos, quesadillas, tostadas, cochinita pibil y garnachas, además de productos de charcutería.

De esta manera, el encuentro busca convertirse en una opción para quienes quieran pasar varias horas en el recinto entre comida, bebidas y compras.

Foto: Facebook Tianguis del Pulque y la Cerveza

El recorrido incluirá espacios dedicados al arte, diseño y moda, con artículos elaborados por emprendimientos nacionales.

Los visitantes podrán encontrar objetos para decorar el hogar, elementos que pueden incorporarse a una ofrenda y accesorios relacionados con la temporada de Día de Muertos, además de otras propuestas de diseño.

La participación de estos expositores complementará la oferta gastronómica y permitirá que el público también encuentre productos para llevar a casa.

¿Dónde será el Tianguis del Pulque y la Cerveza?

El evento tendrá como sede el Centro de Convenciones Tlatelolco, ubicado en Manuel González 171, colonia San Simón Tolnahuac, alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.

El lugar cuenta con estacionamiento para quienes prefieran acudir en automóvil, aunque este servicio representa un costo adicional.

¿Cuánto cuesta la entrada al evento?

El acceso tendrá un precio de 30 pesos por persona. Con el boleto, los visitantes podrán ingresar al recinto y recorrer las diferentes áreas destinadas a bebidas, gastronomía, diseño y emprendimientos.

La actividad se desarrollará durante dos días, por lo que quienes quieran asistir podrán elegir entre el sábado 3 o el domingo 4 de octubre.

Para conocer posibles cambios en horarios, expositores o actividades, se recomienda consultar previamente las redes sociales oficiales del Tianguis del Pulque y la Cerveza.