México, segundo destino mundial para lavado de dinero cibernético

El panorama de la seguridad digital ha alcanzado una dimensión crítica para la economía mexicana y la integridad de sus instituciones financieras. De acuerdo con el más reciente reporte del Centro de Denuncias de Delitos en Internet (IC3) de el Buró Federal de Investigación (FBI), México ha escalado posiciones hasta convertirse en el segundo receptor mundial de transferencias bancarias internacionales fraudulentas.

El Informe sobre Delitos en Internet 2025 recién presentado detalla que, bajo diversas modalidades de engaño, los ciberdelincuentes han encontrado en el sistema financiero nacional un puerto de llegada estratégico para capitales de procedencia ilícita, superando a naciones con infraestructuras financieras tradicionalmente vulnerables en la región asiática.

“México recibió mil 782 transferencias de dinero de víctimas de estafadores por internet, después de que estos les dieran instrucciones para realizar depósitos en el extranjero”, señala puntualmente el informe anual de la agencia estadunidense.

Esta cifra posiciona al país únicamente detrás de Hong Kong, desplazando a naciones como Vietnam, Indonesia y Canadá. Los datos reflejan una sofisticación sin precedentes en las rutas del dinero, donde los grupos criminales transnacionales aprovechan la interconectividad bancaria mexicana para triangular fondos obtenidos mediante esquemas de fraude de inversión y suplantación de identidad corporativa.

A escala global, el reporte del IC3 correspondiente al ejercicio 2025 revela una crisis de escala multimillonaria que no parece tener techo: “Las pérdidas totales por ciberdelitos ascendieron a los 20 mil 800 millones de dólares, lo que representa un incremento alarmante de 26% respecto al año previo”, afirmó José A. Pérez, director de Operaciones de la Rama Criminal y Cibernética del FBI.

El FBI es enfático en su diagnóstico al declarar que “el fraude relacionado con inversiones volvió a ser el principal componente de estas pérdidas, con un aumento de 65% respecto al año anterior, seguido de cerca por el fraude por correo electrónico empresarial (BEC)”.

Para la economía mexicana, esta alza global se traduce en una presión directa sobre sus mecanismos de prevención de lavado de dinero (PLD), al ser un destino preferente para la dispersión y “lavado” de estos activos antes de ser integrados al sistema legal.

Los datos sugieren que a medida que los activos digitales se vuelven más comunes o mainstream, los participantes están siendo cada vez más expuestos a esquemas de fraude complejos, incluyendo el uso de intercambios de criptomonedas no regulados.”

​José A. Pérez

Director de Operaciones de la Rama Criminal y Cibernética del FBI

Denuncias al alza

En cuanto a la incidencia de reportes directos, el país también mantiene una tendencia al alza en el volumen de denuncias presentadas ante el FBI, lo que evidencia una mayor exposición de los usuarios locales. “México presentó mil 654 denuncias, por lo que ocupó el sitio 11 en la lista de países con mayor número de quejas externas recibidas por el IC3, situándose por debajo de Alemania y Francia”.

Este dato subraya que los mexicanos no sólo actúan como intermediarios involuntarios en la cadena de blanqueo, sino que son víctimas activas de delitos que van desde el phishing hasta la extorsión digital, en un entorno donde la inteligencia artificial ha comenzado a jugar un papel disruptivo en la creación de estafas difíciles de detectar.

El informe destaca que el uso de criptoactivos ha exacerbado la dificultad técnica para rastrear los fondos, alcanzando pérdidas por 11 mil 360 millones de dólares en este sector específico.

Al respecto, Pérez subraya que “los datos sugieren que a medida que los activos digitales se vuelven más comunes o mainstream, los participantes están siendo cada vez más expuestos a esquemas de fraude complejos, incluyendo el uso de intercambios de criptomonedas no regulados”.

Esta advertencia resulta particularmente relevante para el mercado mexicano, donde la adopción de carteras digitales ha crecido de forma exponencial entre la población joven, sin que la educación financiera y las capas de ciberseguridad avancen al mismo ritmo de la innovación tecnológica.

Engañadas

Otro de los puntos críticos que destaca el IC3 es el perfeccionamiento de las técnicas de ingeniería social aplicadas al sector empresarial. El informe indica que “el esquema de compromiso de correo electrónico empresarial (BEC) continúa evolucionando, con estafadores que utilizan cuentas de correo comprometidas de proveedores legítimos para desviar pagos hacia cuentas bajo su control”.

En México, donde las cadenas de suministro están profundamente integradas con EU, esta modalidad representa un riesgo sistémico para las pequeñas y medianas empresas que carecen de protocolos de verificación de transferencias internacionales en dos pasos.

El FBI alertó también sobre una vulnerabilidad generacional que afecta de manera transversal a todos los países reportados, poniendo en jaque el ahorro patrimonial de las familias.

“Las personas de 60 años o más registraron las pérdidas más altas de cualquier grupo de edad, las cuales sumaron siete mil 700 millones de dólares en 2025”, precisa el reporte con crudeza.

Este sector de la población, que en el caso de México posee una parte significativa del patrimonio inmobiliario y fondos de retiro, se ha convertido en el blanco principal de las llamadas "estafas de soporte técnico" y fraudes románticos, consolidando una amenaza que ya no es meramente técnica, sino un riesgo latente para la estabilidad social y financiera de los hogares mexicanos.