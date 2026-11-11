México no le cierra la puerta a China, sino a la competencia desleal: Altagracia Gómez.

México no le está cerrando la puerta a China, sino a productos subsidiados y a prácticas comerciales desleales, así lo aseguró Altagracia Gómez, coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización.

Durante su participación en el congreso Alacero 2026, dijo que, pese a la situación actual en el mercado internacional, principalmente por las negociaciones del T-MEC y la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos, el país “se ha sabido defender”, incluso de aquellas con las que tiene acuerdos comerciales.

Por ello se está buscando impulsar una política industrial de largo plazo, a través del Plan México, que vaya en línea con el desarrollo económico, pero sobre todo que proteja las inversiones y los empleos en sectores como el del acero.

No le estamos cerrando la puerta a China. Queremos cerrar la puerta a bienes con producción subsidiada, a bienes subvaluados y al contrabando, todavía hay mucho que hacer. No es el combate al déficit comercial que se tiene con China, es más un tema de que hay industrias que ilegítimamente perdieron una posición”.

Dijo que entender los cambios abruptos en la globalización y los mercados internacionales ayudó a tener una mejor reacción y uso de los aranceles, de las reglas de la OMC, el antidumping, cuotas compensatorias, entre otras herramientas para poder proteger a las industrias.

El objetivo es proteger a las industrias nacionales de la “competencia desleal, de producción subsidiada, de subvaluación y de contrabando técnico”, que permitiera “restringir la oferta de lo que no compite en condiciones iguales”, y atender de manera local la demanda que nosotros mismos, como una de las dos economías más grandes del mundo, generamos.

La representante empresarial consideró necesario que tanto el gobierno como la iniciativa privada trabajen en conjunto, “no en complicidad, pero tampoco en conflicto”, sino bajo objetivos definidos que defiendan los distintos sectores económicos.

Contenido nacional

Contenido nacional

Altagracia Gómez explicó que es así como la proveeduría local, para aumentar el contenido nacional y sustituir importaciones, como en el caso del acero, es una de las principales metas.

Queremos que se incluya más contenido nacional en temas como construcción, todo lo que es intensivo en mano de obra y que en cadenas globales de suministro crezca 15%”.

Para ello se busca dar prioridad a las compras del gobierno, las cuales actualmente representan 5% del Producto Interno Bruto.

Explicó que uno de los sectores que podrían ayudar de manera activa en el aumento del contenido nacional, como parte del Plan México, es el energético, principalmente con el impulso que se está dando a proyectos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex).

Sobre la revisión del T-MEC y las negociaciones por el cobro de aranceles dijo que no se va a firmar nada que afecte a la soberanía y los empleos