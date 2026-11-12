Broxel defiende adjudicación de vales de despensa al Gobierno federal
La empresa aseguró que obtuvo el contrato tras presentar la propuesta con mayores beneficios para el Estado, incluida una bonificación superior a 480 millones de pesos.
La empresa Servicios Broxel defendió la legalidad del proceso mediante el cual obtuvo la licitación para suministrar vales electrónicos de despensa a trabajadores de más de 200 dependencias y entidades del Gobierno federal, correspondiente a la prestación de fin de año de 2025.
A través de un comunicado, la compañía señaló que obtuvo el fallo de la Licitación Pública No. LA-06-400-006400001-N-19-2025, conducida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), luego de cumplir con los requisitos legales, administrativos, técnicos y económicos establecidos en el procedimiento.
Broxel afirmó que su propuesta ofreció las mejores condiciones para el Estado, al contemplar una bonificación superior a 480 millones de pesos, monto que, de acuerdo con la empresa, dejó de cobrar por la prestación del servicio.
Asimismo, aseguró que realizó la dispersión de los recursos en tiempo y forma a las dependencias y entidades participantes, y que cumplió con los compromisos establecidos en el contrato. Añadió que las solicitudes e inquietudes relacionadas con el servicio han sido atendidas.
La empresa también se refirió a un documento de carácter oficial citado recientemente en un medio de comunicación. Al respecto, indicó que no ha recibido notificación sobre su contenido y que, por tanto, desconoce su autenticidad, integridad y la vía mediante la cual fue obtenido.
Agregó que, si el documento corresponde a una opinión interna de un órgano colegiado de la banca de desarrollo, su difusión parcial impide conocer el contexto y alcance de su contenido.
Ante este escenario, Broxel reiteró su disposición para colaborar con las autoridades en cualquier requerimiento relacionado con el cumplimiento normativo, la transparencia y la rendición de cuentas.
Finalmente, la compañía sostuvo que su participación en el sector público se ha guiado por principios de legalidad, colaboración institucional y transparencia, y destacó su capacidad operativa para prestar servicios tecnológicos y financieros a gran escala.