Demócratas prometen frenar aranceles de Trump y proteger el T-MEC con México y Canadá

Richard Neal, legislador demócrata que podría presidir la Comisión de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, se comprometió a revertir los aranceles que considera injustificados, así como los acuerdos comerciales negociados sin transparencia por el presidente Donald Trump. También señaló que una de sus prioridades será mantener a México y Canadá dentro del tratado comercial trilateral.

En una conferencia organizada por Katherine Tai, exrepresentante comercial de Estados Unidos durante el gobierno de Joe Biden, Neal cuestionó las políticas comerciales de la actual administración.

El legislador afirmó que las medidas de Trump, a las que calificó de “deliberadamente caóticas e injustificadas”, han contribuido al incremento del costo de vida y al aumento de la desigualdad entre los trabajadores y los estadounidenses con mayores ingresos.

Me comprometo a revertir los aranceles injustificados de Trump y a aplicar una política comercial basada en la buena gobernanza y la transparencia”, declaró Neal.

Eso significa cumplir con todas las familias trabajadoras, no satisfacer el ego de un solo hombre”

Demócratas buscan modificar la política comercial de Trump

Las declaraciones de Neal se producen después de los resultados de las elecciones legislativas del martes, en las que los demócratas obtuvieron al menos 250 escaños en la Cámara de Representantes. Con ello, el partido consiguió su mayor mayoría desde las elecciones de 2008, cuando Barack Obama ganó la presidencia.

Además, con al menos 54 escaños en el Senado, los demócratas tendrán una capacidad significativa para impulsar iniciativas legislativas destinadas a derogar algunas de las medidas arancelarias de Trump y las disposiciones que les dan sustento.

Entre los posibles objetivos de los legisladores estarían los aranceles punitivos aplicados a los productos canadienses.

Neal no presentó detalles específicos sobre su agenda legislativa. Sin embargo, dejó claro que buscará preservar el acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC).

El futuro del T-MEC y los obstáculos para revertir los aranceles

El demócrata señaló que su prioridad es mantener a México y Canadá como socios comerciales de Estados Unidos dentro del T-MEC. También consideró que la cláusula de revisión del acuerdo, prevista cada seis años, ofrece una oportunidad para introducir cambios y mejorar sus condiciones.

No obstante, cualquier intento de los demócratas por eliminar los aranceles impuestos por Trump podría enfrentar un obstáculo en la Casa Blanca.

Se prevé que el presidente vete las medidas que busquen revertir su política comercial. Para superar ese veto, los legisladores necesitarían un respaldo republicano significativo, ya que los demócratas no contarían por sí solos con los votos necesarios.

Con información de Reuters