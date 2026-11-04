Relación comercial con EU no impide intercambios con China: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que la relación comercial que tiene nuestro país con Estados Unidos no le impide a México que tenga un intercambio comercial con China.

“En el terreno comercial, pues nosotros somos socios comerciales de Estados Unidos y desde hace muchos años la integración comercial de América del Norte se ha venido dando. Hay participación de algunas empresas chinas en México. También hay mucha importación de productos de China hacia México”, señaló.

Desde el Patio Central de Palacio Nacional, la jefa del Ejecutivo fue consultada sobre la declaración que hizo el embajador de Estados Unidos en México, Ronald D. Johnson, de que China estaría feliz ver una frontera caótica entre México y Estados Unidos.

La presidenta Sheinbaum Pardo puntualizó que hay buenas relaciones con el gobierno de Estados Unidos y con el gobierno de China, lo cual no debería ser un debate.

“Pero tenemos buenas relaciones con el gobierno chino y Estados Unidos y no queremos que sea un debate México en ese punto”, sostuvo.