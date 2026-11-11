Inminente un acuerdo arancelario con EU: Luis Rosendo Gutiérrez

El subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, Luis Rosendo Gutiérrez, aseguró que se está avanzando en las negociaciones con Estados Unidos para reducir el cobro de aranceles a industrias estratégicas como el acero, automotriz y aluminio.

Reconoció que son estos los sectores más afectados por la decisión política del gobierno del presidente Donald Trump, sin embargo, se espera alcanzar un acuerdo antes de que termine el año.

“Nosotros seguimos trabajando en el día a día, seguimos avanzando, hay buenos avances y nosotros confiamos que antes del cierre de año tendremos buenas noticias para el país. Lo que más nos importa ahorita es reducir los sectores que han sido impactados de alguna manera por la sección 232”, dijo en el marco del congreso Alacero 2026.

Ante empresarios del sector acerero, dijo que se está buscando “obtener el mejor trato preferencial del mundo”, además de que se percibe una tendencia positiva por parte del vecino país.

Según el directivo, actualmente cerca de 80% de las exportaciones mexicanas ingresan a Estados Unidos “con tarifa cero”, esto gracias a la integración regional que se ha ha alcanzado hasta ahora; sin embargo, una de las prioridades del Estado es aliviar la carga tributaria en los sectores estratégicos que más se han visto afectados por la imposición de aranceles.

Acciones de protección

En el caso específico del sector siderúrgico, dijo que entre las acciones que se han llevado a cabo para protegerla de las prácticas de triangulación, se encuentra la suspensión del registro de mil 92 molinos siderúrgicos de Asia, principalmente de Vietnam, así como la restricción de 17 países y con ello el posible ingreso de 4.4 millones de toneladas de acero al año.

“En diciembre pasado, el gobierno federal mandó una iniciativa al Congreso de la Unión para incrementar aranceles a mil 463 fracciones. De estas 400 fueron nada más del acero”.

Del mismo modo, se anularon registros del programa IMMEX que presentaban inconsistencias, además de que se aplicaron cuotas antidumping sobre diversos productos, como el acero laminado en caliente originario de China y Vietnam, al cual se le impuso un gravamen de 30 centavos por kilo.