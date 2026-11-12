Peso cae ante previsiones de subida de tasas en EU; precio del dólar hoy 12 de noviembre de 2026

El peso mexicano se deprecia este jueves frente al dólar estadunidense, perdiendo terreno en línea con otras divisas de mercados emergentes.

La moneda local se cotizaba en 18.6899 unidades por dólar, lo que representa una caída del 0.56% durante la jornada. Este movimiento responde principalmente al fortalecimiento global de la divisa estadunidense.

¿Por qué se deprecia el peso mexicano hoy?

El retroceso de la moneda mexicana está fuertemente ligado a los últimos datos económicos provenientes de Estados Unidos. Los operadores financieros han modificado sus estrategias por las siguientes razones clave:

Alta inflación en EU: Los reportes de octubre superaron las previsiones del mercado, encendiendo las alarmas.

Postura de la Reserva Federal (Fed): Varios funcionarios mostraron preocupación por la persistencia en las presiones de los precios.

Posible alza de tasas: Se ha dejado abierta la puerta para un nuevo incremento de hasta medio punto porcentual antes de cerrar el año, específicamente en diciembre.

Estos factores han provocado que los inversionistas apuesten por un mayor endurecimiento monetario, refugiándose en el dólar.

El impacto de Banxico y el diferencial de tasas

El escenario actual resulta particularmente desafiante para los activos locales. Durante años, el peso se ha visto favorecido por el amplio diferencial de tasas de interés entre México y Estados Unidos.

Sin embargo, esta ventaja competitiva se está reduciendo. La semana pasada, el Banco de México (Banxico) realizó un recorte inesperado de 25 puntos básicos a su tasa de referencia.

¿Qué significa esto para los inversionistas?

Además del recorte, Banxico mandó una señal clara: mantendrá la tasa sin cambios durante un periodo prolongado.

Al cruzarse esta política monetaria conservadora en México con la posibilidad de que la Fed suba sus tasas en diciembre, el atractivo de los rendimientos en pesos disminuye, presionando el tipo de cambio al alza.

Dólar hoy a peso mexicano del 12 de noviembre de 2026

El precio del dólar hoy 12 de noviembre de 2026 en bancos de México* arranca en:

BBVA México - 17.76 pesos a la compra y 18.89 pesos a la venta.

- 17.76 pesos a la compra y 18.89 pesos a la venta. Banamex - 18.04 pesos a la compra y 19.08 pesos a la venta.

- 18.04 pesos a la compra y 19.08 pesos a la venta. Banorte - 17.50 pesos a la compra y 19.00 pesos a la venta.

- 17.50 pesos a la compra y 19.00 pesos a la venta. Banco Afirme - 17.70 pesos a la compra y 19.20 pesos a la venta.

- 17.70 pesos a la compra y 19.20 pesos a la venta. Scotiabank - 17.90 pesos a la compra y 19.20 pesos a la venta.

*Tipo de cambio a las 10:42 horas

Con información de Reuters