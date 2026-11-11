Análisis de Pau Messeguer: Importante, el relevo del capital privado

Pau Messeguer, economista en jefe de Banco Multiva, señaló que el capital privado debe tomar el relevo al gobierno para que se cumpla la meta de inversión de 5.7 billones de pesos anunciada para el desarrollo de infraestructura.

En conferencia de prensa, el economista subrayó que el dinamismo actual descansa sobre motores limitados: el sector exportador y la obra pública. Sin embargo, advirtió que el ritmo gubernamental no podrá sostenerse indefinidamente ante los compromisos fiscales venideros.

“El capital privado tiene que tomar el relevo, el gobierno no va a poder mantener el ritmo de inversión que está anunciado para 2027, así que el privado tiene que entrar al tema de infraestructura. El gobierno tiene que dar las condiciones para que esto pase, […] para que el privado tome el relevo a partir de 2028, y se pueda abrir este plan de infraestructura ambicioso de los 5.7 billones de pesos”, señaló.

Acotó que si se quiere cumplir la meta de inversión gubernamental, el sector privado tendría que multiplicar por seis sus inversiones hacia 2030.

“Lo que estamos viendo es que para 2027 puede que la inversión privada tenga una aportación relativamente chica en el tema de inversión en infraestructura. Sin embargo, para 2030 tendría que estar en una tercera parte, en este caso de infraestructura. Es un cambio muy relevante, tendría que estar creciendo seis veces hacia 2030”.

Para el especialista, el gobierno federal enfrenta desafíos presupuestales y un importante costo financiero de deuda, lo cual restringe su margen de maniobra; por lo que las autoridades necesitarán transferir la estafeta de los grandes proyectos.

Messeguer añadió que existen proyectos ejecutivos con directrices claras dentro del denominado Plan México, actualmente entre el 8% y el 10% de dicho plan se encuentra en fase de obra física, consideró que la certidumbre jurídica en concesiones facilitará la atracción de financiamiento bancario y corporativo.

Análisis de Pau Messeguer: Importante, el relevo del capital privado Especial

Paradoja exportadora

Paradoja en el sector exportador: auge en volúmenes, rezago en valor nacional.

Respecto al comercio exterior, Messeguer destacó que las exportaciones han funcionado como uno de los pilares del dinamismo económico reciente, pero la mayor parte de este auge se apoya en insumos y componentes foráneos, lo que diluye el beneficio económico para el país.

Reconoció que segmentos vinculados a centros de datos e inteligencia artificial mantienen un auge relevante. No obstante, la curva de demanda en estos nuevos componentes tenderá a estabilizarse, por lo que México no debe descuidar la fortaleza de sus cadenas de autopartes existentes mientras busca mayor participación en la manufactura tecnológica avanzada.

Pronósticos optimistas

Messeguer presentó las expectativas de Banco Multiva para 2027. Señaló que el PIB podría crecer 2%, mientras que la inflación cerrará en 3.79%, la tasa del Banco de México se mantendrá en 6.25% y el dólar en 18.50 pesos.

Para el cierre de 2026, el analista anticipó que el PIB crecerá 1.8%, contra 1.3% dado a conocer en mayo

“La economía está más fuerte de lo esperado, pero con pocos motores... La clave hacia adelante es que ese empuje se extienda”, concluyó.