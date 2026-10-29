Llaman a reforzar políticas empresariales por la primera infancia.

El envejecimiento de la población, los cambios demográficos y el aumento de las responsabilidades de cuidado representan nuevos desafíos para las empresas y las familias, de acuerdo con especialistas reunidos en la Tercera Cumbre de la Red del Consejo Coordinador Empresarial por la Primera Infancia.

Durante el encuentro se planteó que reconocer el valor económico y social de los cuidados tiene implicaciones para la productividad, la participación laboral y la capacidad de las compañías para atraer y retener talento.

La cumbre, realizada bajo el lema Cuidar es negocio sostenible, fue encabezada por Laura Tamayo Laris, presidenta de la Comisión de Salud del CCE, junto con Sindy González, de Fundación FEMSA, y Paloma Infestas, de Fundación Coppel, copresidentas de la Red.

González destacó que los cambios demográficos, sociales y laborales hacen necesaria una agenda de corresponsabilidad capaz de fortalecer el bienestar de las personas y la competitividad de las empresas.

Especial

La Red ha ampliado su presencia desde su creación en 2020, al pasar de 27 a 81 empresas y organismos integrantes comprometidos con el impulso de entornos laborales más favorables para las familias.

Para que haya empresas fuertes, necesitamos familias fuertes. Si queremos generar productividad a largo plazo, el sector empresarial debe ser parte de la solución, promoviendo la corresponsabilidad en la crianza y condiciones que permitan a las personas desarrollarse profesionalmente sin renunciar a su vida familiar”, enfatizó Laura Tamayo.

Paloma Infestas señaló, por su parte, la importancia de aprovechar la evidencia disponible para avanzar en flexibilidad laboral, corresponsabilidad y prácticas amigables con la familia. En la discusión también participaron especialistas del BID, la Cepal y la Alianza Global por los Cuidados.

La cumbre concluyó con un llamado a articular esfuerzos entre empresas, gobiernos, sociedad civil y organismos internacionales para generar mejores oportunidades para la niñez, fortalecer el bienestar de las familias y contribuir al desarrollo sostenible del país.