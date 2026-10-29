Cada año, cuando llegan Halloween y el Día de Muertos, las historias de fantasmas, monstruos y casas embrujadas vuelven a cobrar vida. Esa mezcla de emoción, miedo y misterio nos recuerda que algunas historias tienen el poder de quedarse en nuestra memoria.

Pero existen otras historias igual de aterradoras que ocurren todos los días. No aparecen en películas ni en libros de ficción. Se presentan en forma de deudas crecientes, compras impulsivas, falta de ahorro o fraudes digitales que pueden afectar seriamente nuestras finanzas.

La buena noticia es que, a diferencia de los monstruos de las leyendas, estas pesadillas sí pueden prevenirse.

Vampiro de la deuda eterna

Todo comenzó con una tarjeta de crédito y una promoción aparentemente inofensiva. Al principio, los pagos parecían manejables, pero poco a poco el hábito de cubrir únicamente el pago mínimo hizo que la deuda creciera mes tras mes.

Como un vampiro que se alimenta silenciosamente de sus víctimas, los intereses comenzaron a consumir una parte cada vez mayor de los ingresos. La lección es sencilla: utilizar el crédito de forma responsable y pagar más que el mínimo puede evitar que una deuda temporal se convierta en una carga de largo plazo.

Fantasma del ahorro desaparecido

Hay quienes siempre planean ahorrar... algún día. Cuando llegue el próximo aumento, cuando terminen ciertos gastos o cuando las condiciones sean mejores.

Sin embargo, ese momento muchas veces nunca llega. Y cuando aparece una emergencia médica, una reparación inesperada o una pérdida de ingresos, el fantasma del ahorro desaparecido se hace presente. Contar con un fondo de emergencia puede marcar la diferencia entre enfrentar una situación complicada con tranquilidad o recurrir a préstamos y deudas.

Pesadillas financieras que sí podemos evitar; que no te espanten el sueño Canva

Hombre lobo de las compras impulsivas

Las promociones, descuentos y ofertas especiales suelen aparecer durante distintas temporadas del año. Y, como si se tratara de una transformación misteriosa, muchas personas terminan comprando productos que no necesitaban y que nunca estuvieron contemplados en su presupuesto.

Detenerse unos minutos antes de comprar, comparar opciones y preguntarse si realmente se necesita lo que está en el carrito puede ayudar a controlar los impulsos y evitar arrepentimientos posteriores.

Maldición del fraude digital

Esta es, probablemente, una de las historias de terror más actuales. Todo comienza con un mensaje urgente, una llamada supuestamente realizada por el banco o un enlace que promete resolver un problema inmediato.

La prisa y el miedo suelen ser las principales herramientas de los estafadores. Por eso, antes de compartir información personal o financiera, es indispensable verificar directamente con la institución correspondiente y desconfiar de cualquier solicitud que genere presión para actuar de inmediato.

Los amuletos financieros

Aunque cada una de estas historias es diferente, todas tienen algo en común: pueden evitarse con hábitos financieros saludables. Elaborar un presupuesto, construir un fondo de emergencia, utilizar responsablemente el crédito y mantenerse informado son algunas de las mejores herramientas para proteger nuestras finanzas.

Después de todo, los monstruos de Halloween desaparecen cuando termina la temporada. Las malas decisiones financieras, en cambio, pueden acompañarnos durante mucho más tiempo. La diferencia está en reconocerlas a tiempo y tomar decisiones que nos permitan escribir una historia con menos sustos y mayor tranquilidad financiera.

Por: Juan Luis Ordaz, director de Educación Financiera de Banamex