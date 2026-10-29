MiPyMEs, las grandes ganadoras de Logrand Entertainment Group

Las micro, pequeñas y medianas empresas desempeñan un papel relevante en la cadena de suministro de Logrand Entertainment Group, referente en entretenimiento en México. Al cierre de 2025, las MiPyMEs representaron 32 % de su base de proveedores, lo que significa que prácticamente una de cada tres empresas que trabajan con la compañía pertenece a este segmento.

De acuerdo con los Censos Económicos 2024 del INEGI, las micro, pequeñas y medianas empresas representan 99.9 % de las unidades económicas del país y concentran siete de cada diez personas ocupadas en el sector privado.

A través de estas relaciones comerciales, Logrand integra a empresas de distintos tamaños en la operación de sus centros de entretenimiento y abre oportunidades para que las MiPyMEs participen en una cadena de valor de alcance nacional. La integración a cadenas de valor de mayor escala es uno de los ejes del Plan México, la estrategia de desarrollo económico del Gobierno federal orientada a fortalecer la proveeduría nacional.

Durante 2025, Logrand Entertainment Group destinó el 48.6 % del valor económico distribuido al pago de proveedores, costos operativos y servicios asociados. Esta cifra refleja la importancia de su cadena de suministro para el desarrollo de sus operaciones.

"Cada peso que colocamos en un proveedor mexicano se queda trabajando en el país. Nos enorgullece que nuestros socios comerciales sean en su mayoría empresas nacionales que compiten y ganan por calidad, y que además son el motor de la economía del país. Han crecido con nosotros y nosotros con ellos", afirmó Sergio Saide, director general de Logrand Entertainment Group.

Además de impulsar la participación de las MiPyMEs, Logrand trabaja en el desarrollo de una cadena de suministro responsable, con relaciones comerciales alineadas con sus valores, su Código de Ética y sus compromisos sociales.

Al cierre de 2025, 70 % de sus proveedores había firmado la Carta de Responsabilidad Social Empresarial de la compañía. Esta cifra refleja el avance en la adopción de principios relacionados con el respeto a los derechos humanos, el trabajo digno, la integridad y la sostenibilidad.

Como parte de este modelo, Logrand extiende a sus proveedores sus políticas anticorrupción y pone a su disposición canales de denuncia para prevenir conflictos de interés y conductas indebidas dentro de la cadena de suministro.

De esta manera, Logrand reafirma su compromiso con una cadena de suministro que, además de respaldar su operación, genera oportunidades para las MiPyMEs y contribuye al fortalecimiento de la actividad productiva en México.