Global ACI destaca sistema de acreditación en México.

La entidad mexicana de acreditación (EMA) recibió en México a Brahim Houla, presidente de Global Accreditation Cooperation Incorporated (Global ACI), en un encuentro con representantes de autoridades, organismos de evaluación de la conformidad y normalización, la academia, el Centro Nacional de Metrología (CENAM) e integrantes del Sistema Nacional de Infraestructura de la Calidad. La visita representa una oportunidad para fortalecer la cooperación internacional en materia de acreditación.

Global ACI inició operaciones el 1 de enero de 2026, tras la unificación del Foro Internacional de Acreditación (IAF) y la Cooperación Internacional de Acreditación de Laboratorios (ILAC). La integración reunió en una sola organización las actividades de ensayos, calibración, inspección, certificación y otros ámbitos de la evaluación de la conformidad.

Durante el encuentro, Raúl Tornel y Cruz, presidente de la EMA, destacó que el organismo mexicano forma parte de Global ACI como miembro pleno y fundador, luego de más de 25 años de participación en ILAC e IAF. Señaló que esta trayectoria expresa el compromiso con el trabajo bien hecho y con los beneficios que la acreditación aporta a la sociedad, el medio ambiente y los distintos sectores de la economía.

Tornel y Cruz expuso que México cuenta con más de 8 mil 600 acreditaciones a través de la EMA, las cuales respaldan actividades relacionadas con la seguridad, la salud, la protección del patrimonio de los consumidores y el cuidado ambiental. Esta capacidad técnica permite que las autoridades recurran a organismos competentes para verificar el cumplimiento normativo. Añadió que detrás de esas acreditaciones hay personas, instalaciones, equipos y decisiones sustentadas en resultados confiables, que permiten determinar si un producto cumple los requisitos establecidos, si una medición es correcta o si una instalación ofrece condiciones de seguridad.

Especial

En el encuentro también se reconoció la participación de Maribel López Martínez, directora general de la EMA, quien contribuyó al nacimiento de Global ACI durante su gestión como vicepresidenta de ILAC. Asimismo, se destacó a Martha Mejía, directora ejecutiva de la entidad mexicana y presidenta del Comité Técnico número 1 de laboratorios de Global ACI.

Por su parte, Brahim Houla señaló que México, a través de la EMA, se encuentra entre los diez principales organismos de acreditación del mundo, de acuerdo con la clasificación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que mencionó durante su intervención. Explicó que la acreditación y la evaluación de la conformidad contribuyen a generar confianza en productos, servicios y procesos, además de facilitar el comercio mundial. Global ACI reúne a 199 miembros de 133 países, entre ellos México, Canadá, Francia, Panamá, Nueva Zelanda y Estados Unidos.

La estructura del organismo contempla comités técnicos, subcomités y grupos de trabajo permanentes o especializados, responsables de desarrollar documentos, orientaciones y políticas, así como de atender necesidades en áreas como las pruebas de laboratorio y la calibración. Entre sus objetivos se encuentran fortalecer la cooperación internacional e impulsar la digitalización de la información. Houla advirtió que, si no se ofrecen servicios digitales, los clientes podrían recurrir a organismos de otros países.

En materia de innovación, Houla destacó el pasaporte digital de producto (DPP), que permitirá incorporar información digital de los productos que se exportan. La Organización Internacional de Normalización (ISO) trabaja en una norma para establecer su contenido y se prevé que su uso se extienda más allá de Europa. Global ACI también trabaja con organismos internacionales como ISO y la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI).

El marco estratégico de Global ACI está orientado a consolidar una organización unificada, fortalecer la comunicación y mantener la confianza en los procesos de acreditación, con base en la cooperación técnica, la neutralidad y la equidad entre sus miembros. A partir de mayo de 2027 se podrá hacer uso de la marca del organismo. Entre los asistentes estuvieron Andrés Conejo Vargas, director de Apoyo Tecnológico del Centro Nacional de Metrología (CENAM), y Noel Alain Aguilar, representante de la Unidad de Normatividad, Competitividad y Competencia (UNCC), ambas áreas de la Secretaría de Economía.