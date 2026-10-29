Grupo Klu anunció el lanzamiento de Klu Advance, una solución de financiamiento que permite a las empresas acceder a liquidez mediante un esquema de cobranza ajustado al comportamiento de sus ventas. El modelo busca vincular los pagos con la actividad comercial de cada negocio, de manera que respondan a su capacidad diaria de generar ingresos.

“Klu Advance fue diseñado para responder a las necesidades de liquidez de las empresas sin perder de vista su operación cotidiana. Al ajustar la cobranza a la dinámica de ventas de cada negocio, buscamos ofrecer una solución que acompañe su actividad comercial y contribuya a proteger su flujo diario”, señaló José A. Toussaint, Chief Commercial Officer (CCO) de Grupo Klu.

El funcionamiento es sencillo: cada día, una parte de las ventas de la empresa se destina automáticamente al pago del financiamiento. Esta cantidad tiene un límite máximo diario para evitar que el pago afecte de forma importante el dinero disponible para mantener el negocio en marcha. La empresa puede recibir una propuesta de financiamiento en menos de 48 horas y acceder a los recursos en un plazo de hasta cinco días.

Lanza financiamiento ligado a las ventas de las empresas Especial

La solución está orientada a empresas que requieren capital de trabajo para mantener su operación, responder a necesidades inmediatas o aprovechar oportunidades de crecimiento. Con este lanzamiento, Grupo Klu amplía su oferta de servicios financieros empresariales y refuerza su estrategia de integrar, en una misma plataforma, herramientas que respondan a distintas etapas y necesidades de los negocios.

Grupo Klu es una empresa de tecnología financiera enfocada en desarrollar e integrar soluciones para la gestión financiera de las empresas. Su plataforma modular, basada en tecnología propia, reúne servicios de pagos, adquirencia, tesorería, financiamiento, operaciones transfronterizas y beneficios corporativos.

Este modelo permite que cada organización seleccione y combine las herramientas que necesita, centralice distintos servicios financieros y obtenga mayor control y visibilidad sobre su operación.