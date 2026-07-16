México envejece. El desafío ya no es vivir más, sino aprender a cuidar mejor

Cada año aumenta el número de personas mayores y disminuye proporcionalmente la población infantil. Ese cambio modifica la forma en que las familias viven, trabajan y cuidan de quienes envejecen.

Las proyecciones del Consejo Nacional de Población (Conapo) muestran que hacia 2030 el país tendrá más personas de 60 años y más que menores de 14 años. No se trata únicamente de una cifra histórica: significa que millones de hogares enfrentarán nuevas necesidades de atención, acompañamiento y cuidados de larga duración.

Envejecer será cada vez más común. Llegar a esa etapa con apoyo suficiente será el verdadero reto.

Una parte importante de las personas mayores pasa gran parte del día sola, reflejo de redes de apoyo familiares cada vez más reducidas. Alexandro Medrano

La mayor parte del cuidado continúa descansando en las familias, especialmente en mujeres que destinan tiempo, ingresos y oportunidades laborales para atender a padres, madres, abuelos o personas con discapacidad.

Sin embargo, esa red familiar también cambia. Los hogares son más pequeños, las personas viven más años y cada vez existen menos integrantes disponibles para asumir esas responsabilidades.

La consecuencia aparece silenciosamente en miles de viviendas: personas mayores que pasan largas jornadas solas, aun cuando mantienen contacto con sus familiares.

La soledad no siempre significa abandono. Con frecuencia refleja la ausencia de una red organizada de cuidados capaz de acompañar a quienes necesitan apoyo cotidiano.

Alrededor de un millón de personas mayores con discapacidad o dependencia no recibe los cuidados que necesita. Alexandro Medrano

No todas las personas mayores requieren asistencia permanente, pero cuando aparece una discapacidad o una condición de dependencia, la necesidad de cuidados deja de ser una decisión familiar para convertirse en una responsabilidad social.

Las estimaciones del INEGI muestran que una parte importante de quienes viven con algún grado de dependencia todavía no recibe el apoyo que requiere.

Esa brecha representa mucho más que un indicador estadístico. Detrás de ella existen personas cuya alimentación, movilidad, higiene o atención médica dependen casi por completo de la disponibilidad de algún familiar.

El desafío consiste en evitar que el cuidado dependa únicamente de la buena voluntad o de la capacidad económica de cada hogar.

El modelo uruguayo organiza distintos servicios para apoyar el cuidado antes de recurrir a una residencia permanente. Alexandro Medrano

Mientras distintos países buscan respuestas al envejecimiento poblacional, Uruguay decidió hace una década construir un sistema público que organizara los cuidados como una política de Estado.

Su modelo no sustituyó a las familias ni eliminó las residencias para personas mayores. Lo que hizo fue incorporar alternativas como atención domiciliaria, teleasistencia, centros de día y apoyos para quienes ejercen labores de cuidado.

La experiencia uruguaya demuestra que ampliar las opciones permite retrasar institucionalizaciones innecesarias y ofrecer mayor autonomía a las personas mayores durante más tiempo.

No existe un modelo único, pero sí una enseñanza clara: cuidar implica construir una red, no una sola solución.

Después de una década, Uruguay mantiene el desafío de ampliar la cobertura de su sistema de cuidados. Alexandro Medrano

La experiencia de Uruguay también muestra que ningún sistema se consolida de un día para otro.

A pesar de una década de operación, la cobertura continúa creciendo y muchos programas todavía alcanzan únicamente a una parte de la población objetivo.

Lejos de representar un fracaso, esa evolución confirma que los sistemas de cuidados requieren inversión sostenida, evaluación permanente y capacidad para ampliarse conforme envejece la población.

Las políticas públicas no eliminan por sí mismas el problema. Crean las condiciones para empezar a resolverlo.

México ya cuenta con bases legales para desarrollar un Sistema Nacional de Cuidados; el siguiente reto será su implementación. Alexandro Medrano

En México, el debate comenzó a trasladarse del diagnóstico hacia la construcción institucional.

La Ciudad de México ya cuenta con una Ley del Sistema Público de Cuidados y el Gobierno federal incorporó el desarrollo del Sistema Nacional de Cuidados entre las prioridades del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030.

El desafío ahora será convertir ese reconocimiento jurídico en servicios disponibles para millones de personas, con reglas claras, presupuesto suficiente y coordinación entre los distintos niveles de gobierno.