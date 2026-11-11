Jalisco afianza liderazgo en turismo de reuniones: ITB Americas.

A pesar del entorno internacional marcado por la desaceleración de mercados clave, el encarecimiento de la turbosina y las limitaciones en la disponibilidad de aeronaves a nivel global, el estado de Jalisco proyecta cerrar 2026 manteniendo los niveles de actividad turística registrados el año previo, impulsado por el segmento de reuniones y el incremento en su conectividad aérea.

En entrevista, Michelle Fridman, secretaria de Turismo de Jalisco, destacó que el estado alberga la primera edición continental de la feria internacional ITB Americas en México, un encuentro de negocios que requirió la expansión de 60% en su superficie de exhibición respecto a las proyecciones iniciales y que consolidó la instalación permanente de la oficina continental de Messe Berlin en la capital jalisciense.

El contrato de operación para la realización de la feria ITB en Guadalajara se suscribió formalmente por un periodo inicial de cinco años.

No estamos esperando un crecimiento enorme. Si salimos tan bien como el año pasado, estaremos hablando de un buen año y creo que así vamos a cerrar. Ha sido un año muy atípico; hay una contracción de mercados y una dificultad en el sector aéreo por el tema de turbosina", señaló.

Detalló que el sector turístico representa cerca de 10% del Producto Interno Bruto (PIB) de Jalisco, situándose por encima de la media nacional. Dentro de este rubro, la industria de reuniones y convenciones (MICE) aporta 2.5% al PIB turístico estatal.

Especial

Durante el último año, la entidad albergó 63 mil 434 reuniones, congresos y convenciones, segmento que ha experimentado un crecimiento acumulado de 60% desde 2017 y que genera una derrama económica estimada en 650 millones de dólares.

Cabe recordar que durante el año pasado, la entidad recibió a 34 millones de visitantes.

Conectividad aérea

Fridman mencionó que ante la desaceleración en la llegada de visitantes provenientes de Estados Unidos, el principal emisor internacional para el estado, y el impacto del tipo de cambio en el turismo doméstico, Jalisco enfoca su estrategia en la diversificación hacia mercados emergentes como Canadá, Europa, Sudamérica y Asia, apoyado en la captación de nuevas rutas.

Expuso que en el caso de la conectividad aérea, Jalisco registró la incorporación de 28 nuevas rutas internacionales y nacionales en el año. Destacó la consolidación de la frecuencia diaria en la ruta Guadalajara–París operada por Aeroméxico, así como el inicio de operaciones el próximo 17 de diciembre de una ruta chárter de temporada desde Polonia hacia Puerto Vallarta, operada por la firma Rainbow.