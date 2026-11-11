Venta de vehículos pesados en México cayó 15.4% a octubre de 2026.

La comercialización de vehículos pesados al menudeo en México registró una caída de 15.4% durante los primeros diez meses de 2026, en comparación con el mismo periodo del año anterior, informó la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT).

De acuerdo con las cifras del organismo, entre enero y octubre se vendieron 28 mil 479 unidades al menudeo, frente a las 33 mil 653 del mismo lapso de 2025. La asociación recordó que el año pasado también hubo una contracción de 46.3% respecto a 2024, situación que afectó principalmente a las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMes) del autotransporte.

En octubre, las ventas minoristas sumaron 3 mil 162 vehículos, un crecimiento de 5.08% frente a las 3 mil 9 unidades del mismo mes de 2025. Por segmento, la comercialización de vehículos de carga llegó a 2 mil 779 unidades, 6.9% más a tasa anual. Sin embargo, el acumulado de este rubro fue de 24 mil 159 unidades, una disminución de 13.6%.

En el segmento de pasaje se vendieron 383 unidades al menudeo durante octubre, una baja anual de 6.4%. De enero a octubre, las ventas alcanzaron 4 mil 320 autobuses, cifra 24.2% menor a la del mismo periodo de 2025.

Especial

En contraste, las ventas al mayoreo mostraron un avance. Durante octubre se comercializaron 3 mil 301 vehículos pesados, un incremento de 26.8% frente a las 2 mil 603 unidades del mismo mes del año anterior. En el acumulado, las ventas mayoristas sumaron 26 mil 912 unidades, 10.5% más que las 24 mil 366 registradas entre enero y octubre de 2025.

Rogelio Arzate, presidente ejecutivo de ANPACT, señaló que el mercado interno enfrenta desafíos, pese al crecimiento mensual de las ventas al menudeo. Por ello, consideró necesario impulsar medidas para fortalecer la demanda, renovar las flotas y retirar de circulación unidades obsoletas de fabricación nacional.

El organismo planteó mecanismos de financiamiento, programas de chatarrización y condiciones que faciliten la compra de vehículos nuevos, con tecnologías de menores emisiones. También pidió certidumbre regulatoria y fiscal para las empresas del sector, así como mantener el diálogo con las autoridades y legisladores.