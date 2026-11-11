Gobierno de Jalisco refuerza red de transporte masivo con inversión de 2,305 mdp

El Gobierno del Estado de Jalisco formalizó la ampliación y fortalecimiento del sistema de transporte masivo gestionado por el Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR), a través de la puesta en marcha de la nueva Ruta 8 y la optimización de los derroteros 2, 6-B y 10. La estrategia contempla una inversión total de 2 mil 305 millones de pesos orientada a la adquisición de 203 nuevas unidades —entre autobuses y trenes— para elevar la frecuencia de paso y la capacidad operativa de la red urbana.

El gobernador Pablo Lemus destacó que la incorporación de la Ruta 8 representa la principal novedad del plan. Este trayecto abarca 20.7 kilómetros a lo largo de la Avenida Belisario Domínguez, conectando la Barranca de Huentitán con la Avenida Revolución y el Centro Histórico. Con una flota inicial de ocho autobuses Mercedes Benz de accesibilidad universal, la ruta estima atender a 7 mil 200 usuarios diarios con un intervalo de paso de 10 minutos. Además, articula transbordos con descuento hacia las Líneas 2 y 3 del Tren Ligero, así como con Mi Macro Calzada.

De forma paralela, la Ruta 2 amplió su cobertura geográfica en casi un 80 por ciento, al pasar de 19.7 a 35.3 kilómetros para conectar el Centro de Tonalá con la estación Tetlán y San Juan de Dios. Para sostener dicha extensión, la flota asignada creció de 8 a 12 vehículos, permitiendo reducir los tiempos de espera a 10 minutos.

En la zona metropolitana norte, las autoridades activaron las rutas 6-B y 10 para garantizar la conectividad de diversas colonias de Zapopan hacia Periférico Norte y la Línea 1 del Tren Ligero. En particular, la Ruta 10 alcanzará un intervalo de paso de 6 minutos, la frecuencia más alta dentro de las modificaciones anunciadas. De forma complementaria, se integraron unidades eléctricas y articuladas de última generación en las rutas 1, 1-B, 3, 5, 5-B y 9.

El plan de movilidad estatal se alinea con proyectos prioritarios de electromovilidad, entre los que figuran el desarrollo de la Línea 4, la Línea 5 Macro Aeropuerto y el despliegue de transporte eléctrico gratuito al patio de plataformas aeroportuarias, complejo que acumula 221 mil viajes a la fecha. Con estas medidas, el ejecutivo jalisciense busca consolidar un modelo de transporte sustentable conforme a los estándares internacionales de movilidad urbana.