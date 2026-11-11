México proyecta cerrar el 2026 con más 50 millones de turistas internacionales

México proyecta cerrar 2026 con más de 50 millones de turistas internacionales y superar los 90 millones de visitantes totales, lo que representará un crecimiento interanual de 5.0% en ambos indicadores, anticipó Josefina Rodríguez, titular de la Secretaría de Turismo.

La funcionaria detalló que, entre enero y agosto, el país registró la llegada de 32 millones de turistas de pernocta, cifra que equivale a un aumento de 4% en comparación con el mismo periodo de 2025. En el segmento de visitantes internacionales, el volumen alcanzó 67 millones de personas en los primeros ocho meses del año, lo que representó un incremento de 6.0% respecto al mismo periodo de 2025.

En el marco de la primera edición en el país de la feria de negocios turísticos ITB Americas, Rodríguez reconoció que México ha sufrido una baja en el volumen de turistas aéreos, hecho que atribuyó a la falta de asientos y el alza en el combustible, lo que a su vez ha generado altos precios de los boletos.

Sin embargo, señaló que no solo para la temporada, sino durante todo el primer semestre de 2027, se abrirán nuevas rutas operadas por aerolíneas extranjeras y mexicanas, entre las que destacan Air Canada, American Airlines o Aeroméxico.

Además, para mitigar el impacto operativo generado por el costo de la turbosina y la reestructuración de capacidad en las líneas aéreas, la Sectur alista un programa tripartito de incentivos coordinado entre la federación, los gobiernos estatales y los operadores aéreos.

Rodríguez dijo que las estimaciones de las empresas del sector proyectan alcanzar un punto de equilibrio financiero durante el primer trimestre de 2027, lo que permitirá reactivar la apertura de itinerarios.

Mientras que en el caso del aeropuerto de Tulum, destino afectado por la baja afluencia de turistas, el plan contempla subsidios de hasta 100% en tarifas de servicios aeroportuarios y derechos de aterrizaje durante el primer año de operación para aquellas aerolíneas que abran nuevas rutas internacionales o de temporada.

Nueva ventana

La titular de la Sectur resaltó el logro de México de ser sede de ITB Americas, ya que es la primera vez que el país alberga una feria internacional. “Esta feria nos permite que 32 estados puedan mostrar su riqueza turística con más de 40 países y 300 compradores potenciales de Asia, África y América, y eso es invaluable. Hoy van a conocer desde el turismo de romance, el comunitario, de aventura, etcétera, y eso permite diversificar la oferta. México es una potencia turística y es impresionante que no tuviéramos un escenario así”.

ITB Americas marca el debut de la primera feria profesional (B2B) de la industria turística a nivel panamericano. El evento cuenta con la participación de más de 300 empresas y organizaciones, e incluye la conferencia ITB Americas, que ofrece 40 sesiones y la intervención de más de 100 destacados expertos del sector.