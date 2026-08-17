Con el propósito de ampliar su alcance como espacio de negocios, tecnología y análisis sectorial, la ANPACT comenzó los preparativos de Expo Transporte ANPACT 2027. La próxima edición tendrá como principales ejes la innovación, la sostenibilidad y el fortalecimiento de la competitividad de la industria automotriz de vehículos pesados y del autotransporte.

Rogelio Arzate, presidente ejecutivo de ANPACT, destacó que la exposición permitirá reunir a empresas, autoridades y especialistas junto con tecnologías que están marcando el rumbo del autotransporte. También señaló que el evento buscará facilitar acuerdos para impulsar una movilidad segura, eficiente, sustentable e incluyente que contribuya al crecimiento económico del país.

El objetivo para 2027 será superar los resultados obtenidos durante 2025, cuando el encuentro alcanzó 73 mil visitantes, 20 por ciento más que en su edición anterior. Además, participaron 660 marcas expositoras, lo que representó un crecimiento de 29 por ciento, mientras acudieron participantes de más de 35 países y se ocuparon 70 mil metros cuadrados.

De acuerdo con Arzate, la exposición también representa una oportunidad para mostrar la capacidad tecnológica de una industria en la que México se encuentra entre los principales centros mundiales de producción y exportación. Para la próxima edición se pretende superar los registros anteriores y fortalecer la relación entre negocios, innovación y política pública.

La descarbonización será otro de los componentes principales de Expo Transporte ANPACT 2027. Los asociados de la organización presentarán las tecnologías que existen para disminuir emisiones y mejorar la eficiencia energética, además de soluciones dirigidas a responder a las necesidades operativas de las flotas dedicadas al transporte de carga y de pasajeros.

Industria del autotransporte prepara Expo Transporte ANPACT 2027 Especial

Arzate consideró que avanzar en la descarbonización implica sumar esfuerzos entre autoridades y los diferentes integrantes de la cadena de valor. Indicó que la tecnología continúa evolucionando y que existen soluciones, pero se requiere generar condiciones para acelerar su incorporación, manteniendo la productividad y competitividad del sector.

La agenda de la exposición incluirá conferencias, paneles, reuniones y encuentros especializados para abordar asuntos como electromovilidad, financiamiento, infraestructura carretera y energética, seguridad vial, inteligencia artificial, digitalización, innovación, productividad, inclusión y las acciones relacionadas con la descarbonización del transporte.

Alejandro Osorio Carranza, presidente del Comité Expo Transporte, explicó que el encuentro pretende convertirse en un punto estratégico para discutir los temas que definirán el futuro de la industria automotriz y del autotransporte de carga y pasaje. También se buscará fortalecer la relación entre los integrantes de la cadena productiva.

Diego Monraz, Secretario de Transporte de Jalisco y presidente de la Asociación Mexicana de Autoridades de Movilidad, señaló que la entidad contará con avances en conectividad y movilidad sustentable para recibir nuevamente el encuentro. Destacó la conexión directa entre el Aeropuerto Internacional de Guadalajara y Expo Guadalajara mediante transporte público 100 por ciento eléctrico.